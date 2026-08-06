Около 30 процентов заявили, что ради покупки подарка и праздничной одежды приходится экономить на себе.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Свадьбы в столице республики обходятся дорого не только виновникам торжества, но и гостям — тратиться приходится на подарок, образ и дорогу. Большая часть жителей готовы выделить на это от 10 до 20 тысяч рублей, еще 37 процентов пытаются уложиться в сумму до 10 тысяч рублей, а больше 20 тысяч готовы потратить лишь немногие. К таким выводам пришли аналитики «Альфа-Денег» по результатам опроса.

Около 30 процентов жителей ради чужой свадьбы экономят на себе, а каждый пятый для участия в торжестве использует кредитную карту, занимает у близких или берет кредит. В основном по кошельку бьет денежный подарок, отметили 64 процента респондентов. Дальше по дороговизне идет покупка образа, походы в салон красоты и проезд до места проведения праздника. Для 10-12 процентов финансово сложным оказалось проживание в другом городе и участие в мальчишниках и девичниках. Лишь пять процентов казанцев даже не обращают внимание на такие траты.

Чуть более 40 процентов жителей считают, что такие расходы оправданны, пока не выходят за рамки возможностей. При этом 15 процентов уверены, что это слишком сильная финансовая нагрузка для чужой свадьбы. Каждый пятый определяет уровень трат уровнем близости с молодоженами.

Ранее сообщалось, что половина жителей столицы Татарстана выбирают родной регион для празднования свадьбы. Только 17 процентов едут в Сочи, Краснодарский край и Крым.

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