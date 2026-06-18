Общество
18 июня 15:26
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Дилия Мингазова

Журналист

Путин позвал гостей саммита Россия - АСЕАН на Сабантуй

Праздник в Казани пройдет уже 20 июня на трех площадках.

Путин позвал гостей саммита Россия - АСЕАН на Сабантуй

Автор фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подвел итоги саммита Россия — АСЕАН. На выступлении он также призвал гостей форума посетить казанский Сабантуй.

Глава государства поздравил жителей с окончанием весенне-полевых работ и позвал на традиционный татарский праздник Сабантуй.

- Если у участников нашего саммита будет возможность задержаться на пару дней, уверен, яркая разнообразная программа этих торжеств произведёт впечатление, - отметил Путин.

Напомним, что казанский Сабантуй пройдет сразу на трех площадках - в березовой роще в поселке Мирный, березовой роще в поселке Дербышки и в лесопарке «Лебяжье» (Кировский район). На Лебяжьем праздник начнётся в 9 утра. Главная церемония открытия запланирована на 11:00 — зрителям покажут театрализованный пролог с участием фольклорных коллективов, а затем выступят звёзды татарской эстрады: Ришат Тухватуллин, Гузель Уразова, Гульназ Асаева, Марат Галимов, ИРКЭ и другие.

Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что Казани важно достойно представить гостям Сабантуя культуру татарского народа. Главам закрепленных районов следует держать подготовку праздничных площадок на личном контроле, мэрии Казани - создать все необходимые условия для работы наших команд из районов, поручил глава республики.

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