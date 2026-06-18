Казанскую декларацию приняли на саммите Россия — АСЕАН
В документе закрепили подходы стран-партнеров к международной проблематике и сотрудничеству.
В рамках саммита Россия — АСЕАН, который проходит в столице республики, подписали комплексный план и Казанскую декларацию — документ, в котором закрепляются совпадающие подходы стран к международной проблематике и сотрудничеству. Об этом сообщает ТАСС.
Как заявил советник президента Антон Кобяков, в комплексном плане отражены действия по формированию стратегического партнерства Россий и АСЕАН на 2026—2030 годы.
«В комплексном плане будут зафиксированы конкретные шаги по расширению практической кооперации России и стран АСЕАН в ключевых отраслях: политика, обеспечение безопасности, торговля, инвестиции, транспорт, сельское хозяйство, цифровая сфера, наука и технологии и другие», — объяснил Кобяков.
Помимо этого, были сделаны совместные заявления по культуре и энергетике.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва связана с АСЕАН стратегическим партнерством, которое помогает формировать безопасное и равноправное сотрудничество. Глава государства отметил, что плоды совместной работы уже «налицо».
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