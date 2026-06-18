Политика
18 июня 13:52
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«Вечерняя Казань»

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В Финляндии отменили запрет на ввоз и хранение ядерного оружия

Правительство считает меру необходимой для обеспечения обороны в случае непредсказуемых ситуаций.

В Финляндии отменили запрет на ввоз и хранение ядерного оружия

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Парламент Финляндии принял поправки, отменяющие запрет на ввоз и хранение ядерного оружия в стране. Положительно проголосовали 125 депутатов, а против — 61. Об этом сообщает РИА Новости.

Как ранее заявил глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен, мера необходима для обеспечения обороны в случае непредсказуемых ситуаций. До этого момента запрет действовал в течение 40 лет. Возвращение возможности ввоза и хранения ядерного оружия происходит в рамках партнерства с НАТО, в частности речь идет о бомбах из США и Франции.

Приобретение, производство, разработка и исследование этого вида оружия все же останутся под запретом, несмотря на «послабление». Решение, однако, связано с тем, что Финляндия участвует в маневрах НАТО по ядерному сдерживанию.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе учений ядерных сил объяснил, когда будет использовано ядерное оружие. Как считает глава государства, это крайняя мера обеспечения национальной безопасности.

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