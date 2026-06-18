В Финляндии отменили запрет на ввоз и хранение ядерного оружия
Правительство считает меру необходимой для обеспечения обороны в случае непредсказуемых ситуаций.
Парламент Финляндии принял поправки, отменяющие запрет на ввоз и хранение ядерного оружия в стране. Положительно проголосовали 125 депутатов, а против — 61. Об этом сообщает РИА Новости.
Как ранее заявил глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен, мера необходима для обеспечения обороны в случае непредсказуемых ситуаций. До этого момента запрет действовал в течение 40 лет. Возвращение возможности ввоза и хранения ядерного оружия происходит в рамках партнерства с НАТО, в частности речь идет о бомбах из США и Франции.
Приобретение, производство, разработка и исследование этого вида оружия все же останутся под запретом, несмотря на «послабление». Решение, однако, связано с тем, что Финляндия участвует в маневрах НАТО по ядерному сдерживанию.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе учений ядерных сил объяснил, когда будет использовано ядерное оружие. Как считает глава государства, это крайняя мера обеспечения национальной безопасности.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Где-то исчезло дизельное топливо.
Ограничения действуют до 20 июня.
Государство поддерживает матерей с маленькими детьми.
Итоговая сумма зависит от уровня судебной инстанции.
При этом воздух прогреется до +27 градусов.
Оформить микрозайм «до зарплаты» станет сложнее — из-за новых правил МФО обязаны проверять каждого клиента. Рынок охлаждается, но эксперты предупреждают: есть риск, что заемщики, получившие отказ, начнут обращаться к нелегальным кредиторам.