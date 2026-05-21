Президент России Владимир Путин в ходе учений ядерных сил заявил, что использование ядерного оружия – это крайняя, исключительная мера обеспечения национальной безопасности Союзного государства РФ и Белоруссии. Его слова передает пресс-служба Кремля.

Президент заметил, что, учитывая рост напряженности в мире, ядерная триада должна служить гарантом суверенитета Союзного государства, а также обеспечивать решение задач стратегического сдерживания, поддержания ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне. По его словам, нужно и дальше повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил, развивая все их составляющие.

«При этом, как уже говорил, мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности», - заметил Путин.

Ранее сообщалось, что в учениях примут участие ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флот, дальняя авиация, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. Всего в учениях задействуют больше 64 тысяч человек и свыше 7800 единиц техники. Среди них более 200 ракетных пусковых установок, свыше 140 самолётов и вертолётов, 73 корабля и 13 подводных лодок, в том числе 8 стратегического назначения.

