21 мая 14:26
Иран пригрозил применить новое вооружение в случае повторной атаки США

Тегеран не испытывает нехватки средств для отражения ударов, заявили в Исламской Республике.

Новое вооружение в случае повторных ударов со стороны США готовы применить в Иране. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на военный источник в Исламской Республике.

В Иране произвели современное оружие, которое пока еще не было задействовано на поле боя и фактически не было протестировано, предупредил военный. Также, по его словам, власти страны не испытывают нехватки средств для отражения ударов и в этот раз не намерены вести себя сдержанно.

Ранее сообщалось, что десятки российских моряков застряли в Ормузском проливе из-за войны с Ираном. У пострадавших нет документов, денег, заканчиваются еда и вода.

