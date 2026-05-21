Иран пригрозил применить новое вооружение в случае повторной атаки США
Тегеран не испытывает нехватки средств для отражения ударов, заявили в Исламской Республике.
Новое вооружение в случае повторных ударов со стороны США готовы применить в Иране. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на военный источник в Исламской Республике.
В Иране произвели современное оружие, которое пока еще не было задействовано на поле боя и фактически не было протестировано, предупредил военный. Также, по его словам, власти страны не испытывают нехватки средств для отражения ударов и в этот раз не намерены вести себя сдержанно.
Ранее сообщалось, что десятки российских моряков застряли в Ормузском проливе из-за войны с Ираном. У пострадавших нет документов, денег, заканчиваются еда и вода.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Свидетель опровергнул в суде доводы следствия о получении сотрудником чрезвычайного ведомства взяток за регистрацию технических заключений.
Изменения в правилах ждут жителей с 2027 года и коснутся уже открытых счетов.
В мероприятии примут участие представители 11 стран, в числе которых будут главы государств.
Пока неизвестны дата и место прощания.
Луселия Сантус посетила столицу республики во время экономического форума «Россия — Исламский мир».
О проблемах онкологической службы говорить не принято. Однако всё видно по показателям: число онкопациентов растёт, диспансер работает на износ, а объем финансирования не успевает за темпами роста заболеваемости.