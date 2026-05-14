Председатель КНР полагает, что может начаться серьезное ухудшение отношений.

Автор фото: kremlin.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что неверный подход к вопросу Тайваня может негативно сказаться на отношениях Китая и США. Об этом он сообщил в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Пекине, передает РИА Новости.

Си подчеркнул, что если подойти неправильно к вопросу независимости острова, то у двух стран может начаться серьезное ухудшение отношений, они могут даже вступить в конфликт. По словам председателя КНР, независимость Тайваня и мир в Тайваньском проливе несовместимы.

Напомним, 13 мая начался государственный визит Трампа в Китай. Планируется обсуждение войны США с Ираном и отношений Пекина и Москвы.

Ранее Дональд Трамп заявил, что у него с Путиным нет общего понимания по Донбассу. При этом американский президент снова сказал, что конфликт на Украине близок к завершению.

