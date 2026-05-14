Политика
14 мая 18:59
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Си Цзиньпин предупредил Трампа о возможном конфликте из-за Тайваня

Председатель КНР полагает, что может начаться серьезное ухудшение отношений.

Си Цзиньпин предупредил Трампа о возможном конфликте из-за Тайваня

Автор фото: kremlin.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что неверный подход к вопросу Тайваня может негативно сказаться на отношениях Китая и США. Об этом он сообщил в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Пекине, передает РИА Новости.

Си подчеркнул, что если подойти неправильно к вопросу независимости острова, то у двух стран может начаться серьезное ухудшение отношений, они могут даже вступить в конфликт. По словам председателя КНР, независимость Тайваня и мир в Тайваньском проливе несовместимы.

Напомним, 13 мая начался государственный визит Трампа в Китай. Планируется обсуждение войны США с Ираном и отношений Пекина и Москвы.

Ранее Дональд Трамп заявил, что у него с Путиным нет общего понимания по Донбассу. При этом американский президент снова сказал, что конфликт на Украине близок к завершению.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
соцсети
В Казани людей обманули на семь миллионов рублей в магазине напольных покрытий

Клиенты внесли предоплату за ламинат и плитку, но товар так и не получили, магазин закрылся.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В «Бахетле» нашли почти 9000 литров просроченного пива, сидра и медовухи

Росалкогольтабакконтроль трижды находил напитки с истёкшим сроком, но магазин всё отрицает.

соцсети
В СК раскрыли подробности смерти двух татарстанцев в фонтане

Несчастный случай произошел в кафе «Сако» в Болгаре.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Выпускники 2026 года получат право пересдать ЕГЭ по трём предметам

Школьники смогут повторно сдать русский, математику и один предмет по выбору.

РИА Новости
Атака Киева на Ростовскую область носит террористический характер – Путин

Речь идет об ударе по региональному центру организации воздушного движения.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры

В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.