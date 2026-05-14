Бердымухамедов встретился с Миннихановым в Казани, а затем позвонил Путину
Председатель халк маслахаты Туркменистана приехал на «КазаньФорум».
В Казани с официальным визитом побывал председатель халк маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Он прибыл для участия в «КазаньФоруме» и встретился с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.
Прямо во время встречи Бердымухамедов решил позвонить президенту России Владимиру Путину. Как рассказала пресс-служба руководителя республики, гость сообщил, что прилетел в Казань, и передал российскому лидеру привет из Татарстана. Путин, в свою очередь, поприветствовал республику в ответ.
По данным пресс-службы Кремля, в ходе телефонного разговора Путин и Бердымухамедов обсудили дальнейшее укрепление стратегического партнёрства между двумя странами. Особое внимание уделили сотрудничеству в торговле, экономике, культурно-гуманитарной и других сферах.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков ответил, приедет ли Путин на «КазаньФорум». Международное событие стартовало в столице республики уже 13 мая и продлится до 15 мая. Известно, что президент России пригласил на форум главу Индонезии Прабово Субианто. Стороны изучают новые возможности для укрепления экономических связей и углубления контактов.
В этом году на форум приедет рекордное количество представителей разных стран. Всего в мероприятии примут участие 103 государства, однако даже это число не является окончательным.
В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.