Предложение российского лидера актуально.

Автор фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение Владимира Путина его американскому коллеге Дональду Трампу о посещении Москвы все еще в силе. Слова Пескова приводит журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев.

Напомним, Путин предложил Трампу посетить Москву в августе во время саммита на Аляске. А американский лидер счел это предложение интересным и допустил возможность визита. Недавно Трамп также упомянул, что «сделает всё необходимое» для визита в столицу России.

Ранее президент США заявил, что у него с Путиным нет общего понимания по Донбассу. При этом американский президент снова сказал, что конфликт на Украине близок к завершению.

