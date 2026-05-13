Путин все еще желает видеть Трампа в Москве, заявил Песков
Предложение российского лидера актуально.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение Владимира Путина его американскому коллеге Дональду Трампу о посещении Москвы все еще в силе. Слова Пескова приводит журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев.
Напомним, Путин предложил Трампу посетить Москву в августе во время саммита на Аляске. А американский лидер счел это предложение интересным и допустил возможность визита. Недавно Трамп также упомянул, что «сделает всё необходимое» для визита в столицу России.
Ранее президент США заявил, что у него с Путиным нет общего понимания по Донбассу. При этом американский президент снова сказал, что конфликт на Украине близок к завершению.
