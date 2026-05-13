Павел Наумов

Журналист

Метшин: «Казань активно сотрудничает с турецкими городами»

У города есть соглашения о побратимстве с Аксараем, Стамбулом, Антальей и Анкарой, а также с турецким Газиантепом.

Автор фото: Павел Наумов / ИД «Вечерняя Казань»

Казань активно развивает международные связи, сотрудничая с турецкими городами. Столица Татарстана заключила соглашения о побратимстве со Стамбулом, Антальей, Анкарой и Газиантепом, а также с городом Аксарай. Об этом на полях международного форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» рассказал мэр города Ильсур Метшин.

По его словам, казанцы активно участвуют в сборе гуманитарной помощи для жителей Ирана. Помогают со сбором такой помощи и местные предприятия.

- Мы постоянно обмениваемся опытом с международными партнёрами. Наши коллеги регулярно приезжают в Россию, Татарстан и Казань. Мы ежегодно проводим выставки и презентации для жителей турецких городов, знакомя их с нашей историей и традициями. Также устраиваем национальные праздники во всех городах-побратимах исламского мира и за его пределами, - отметил Метшин.

По мнению мэра, ключевым фактором интереса к Казани является её поликонфессиональность и многонациональность. Здесь в гармонии и дружбе проживают более 115 народов.

- Мы реализуем масштабные проекты для сохранения, развития и популяризации культуры народов, живущих в столице Татарстана. Наша цель — сделать Казань, Татарстан и Россию общим домом для всех.

Обмен лучшими практиками проходит в рамках Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС Плюс, уточнил Метшин. Активное взаимодействие с исламскими странами, по его словам, демонстрирует глубокое понимание всеми участниками обсуждения вопросов сохранения многоконфессиональности, культурного разнообразия и самобытности в обществе.

- Мы все должны усердно трудиться. Установление горизонтальных гуманитарных связей — важный шаг к доверию между странами и поиску общих решений глобальных проблем, - добавил градоначальник, отметив, что опыт Казани показывает, что муниципалитеты могут и должны вносить значительный вклад в многополярность международных отношений.

Ранее мы писали, что в этом году на KazanForum приедет меньше представителей Ирана из-за «международной обстановки». Однако все же общее количество участников и гостей форума выросло с 2025 года.

