Целью стали предприятия ОПК Украины и другие точки.

Автор фото: mil.ru

Военные силы России в ответ на атаки ВСУ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Были применены средства наземного, воздушного и морского базирования, включая гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники. Главными целями стали оборонные предприятия Украины, военные аэродромы, объекты топливной и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах украинской армии.

Ранее в Минобороны России заявили о девяти тысячах раз нарушения перемирия со стороны ВСУ. Украинские войска, по данным ведомства, пытались атаковать. С помощью дронов был нанесен 7151 удар и предпринято 12 атак позиций войск России.

