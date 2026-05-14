Российская армия нанесла массированный удар по объектам на Украине
Целью стали предприятия ОПК Украины и другие точки.
Военные силы России в ответ на атаки ВСУ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности. Об этом заявили в Минобороны РФ.
Были применены средства наземного, воздушного и морского базирования, включая гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники. Главными целями стали оборонные предприятия Украины, военные аэродромы, объекты топливной и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах украинской армии.
Ранее в Минобороны России заявили о девяти тысячах раз нарушения перемирия со стороны ВСУ. Украинские войска, по данным ведомства, пытались атаковать. С помощью дронов был нанесен 7151 удар и предпринято 12 атак позиций войск России.
Речь идет об ударе по региональному центру организации воздушного движения.
