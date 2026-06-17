Политика
17 июня 20:29
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«Вечерняя Казань»

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Соглашение о сокращении ядерных арсеналов хотят заключить США с Россией и Китаем

Трамп сообщил о скором подписании меморандума с Ираном.

Соглашение о сокращении ядерных арсеналов хотят заключить США с Россией и Китаем

Автор фото: kremlin.ru

США планируют заключить с Россией и Китаем соглашение о сокращении ядерных арсеналов, заявил Дональд Трамп журналистам на пресс-конференции.  

Президент США пообещал также, что меморандум с Ираном скоро будет подписан, назвав возможные сроки – 18 или 19 июня.  

- Если они не будут соблюдать соглашение или некоторые моменты даже не будут упомянуты в соглашении, мы вернёмся к бомбардировкам, - уточнил американский лидер, выразив надежду, что соглашение США и Ирана станет началом более масштабной договоренности по всему Ближнему Востоку и напомнив, что копия меморандума о взаимопонимании уже направлена в Израиль.  

Трамп также заявил, что морское сообщение в Ормузском проливе существенно увеличилось.  

- США могут возобновить военные действия против Ирана по истечении 60 дней с момента подписания меморандума, - сказал он.

Ранее мы писали, что Путиным и Трампом не обсуждалась возможная встреча с Зеленским в США. Кремль ждет приезда в Москву Уиткоффа и Кушнера.

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