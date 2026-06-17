Соглашение о сокращении ядерных арсеналов хотят заключить США с Россией и Китаем
Трамп сообщил о скором подписании меморандума с Ираном.
США планируют заключить с Россией и Китаем соглашение о сокращении ядерных арсеналов, заявил Дональд Трамп журналистам на пресс-конференции.
Президент США пообещал также, что меморандум с Ираном скоро будет подписан, назвав возможные сроки – 18 или 19 июня.
- Если они не будут соблюдать соглашение или некоторые моменты даже не будут упомянуты в соглашении, мы вернёмся к бомбардировкам, - уточнил американский лидер, выразив надежду, что соглашение США и Ирана станет началом более масштабной договоренности по всему Ближнему Востоку и напомнив, что копия меморандума о взаимопонимании уже направлена в Израиль.
Трамп также заявил, что морское сообщение в Ормузском проливе существенно увеличилось.
- США могут возобновить военные действия против Ирана по истечении 60 дней с момента подписания меморандума, - сказал он.
Ранее мы писали, что Путиным и Трампом не обсуждалась возможная встреча с Зеленским в США. Кремль ждет приезда в Москву Уиткоффа и Кушнера.
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