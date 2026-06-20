Введение лимитов на АЗС Татнефти обернулось очередями и ростом розничных цен. Пока аналитики спорят о реальном уроне НПЗ после атак, эксперты заявляют о контроле над рынком. Что стоит за трехдневным топливным маневром в Поволжье?

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Лимиты в одни руки: сколько наливают на АЗС?

Российский топливный рынок столкнулся с неожиданным прецедентом. Одна из крупнейших вертикально-интегрированных нефтяных компаний страны — ПАО «Татнефть» — ввела жесткие лимиты на продажу бензина и дизельного топлива на всей сети своих флагманских АЗС. Ситуация усугубилась масштабным техническим коллапсом: на заправках фактически перестали принимать банковские карты. Пока руководство компании заявляет о «локальных сбоях связи», эксперты бьют тревогу, связывая происходящее с остановкой мощностей НПЗ «ТАНЕКО» после недавнего ЧП. Вызвало недовольство среди водителей Татарстана и рост цен на топливо.

Высказалась и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По её словам, летом ожидается рост инфляции из-за ситуации на топливном рынке. Она также отметила, что Банку России, возможно, придётся временно приостановить снижение ключевой ставки, так как пространство для её уменьшения стало ограниченным.

Первые сообщения о пустых стелах и очередях на заправках «Татнефти» начали поступать из регионов Поволжья, однако вскоре география ограничений расширилась на все собственные (нефраншизные) АЗС оператора в России. На заправках ввели режим экономии. Теперь водителям приходится рассчитывать остаток пути, учитывая следующие нормы: для легковых автомобилей бензин (всех марок) — до 20 литров, дизельное топливо — до 60 литров; для большегрузов дизельное топливо — до 300 литров.

Попытки водителей обойти систему и залить дополнительные объемы в канистры жестко пресекаются персоналом АЗС. На местах это объясняют распоряжением «сверху» с целью не допустить полного опустошения резервуаров до прихода новых партий нефтепродуктов.Параллельно с дефицитом нефтепродуктов автовладельцы столкнулись с невозможностью расплатиться привычными способами. Операторы горячей линии «Татнефти» открыто признают: на АЗС принимают только наличные деньги. Терминалы безналичной оплаты, системы Mir Pay, СБП и фирменное мобильное приложение сети в большинстве регионов присутствия оказались заблокированы.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Пресс-служба ПАО «Татнефть» оперативно выступила с опровержением информации о целенаправленном переходе на «кэш». Представители компании утверждают, что проблема носит исключительно технический характер и вызвана «локальными сбоями на стороне провайдеров связи». Однако источники в банковском секторе и профильные телеграм-каналы указывают на иную возможную причину: отключение процессинга может быть временной мерой для снижения нагрузки на финансовые контуры компании в условиях резкого падения операционной выручки из-за недолива топлива.

На момент выхода нашей статьи «Татнефть» почти полностью сняла ограничения на продажу бензина марки АИ-92 и дизельного топлива. Теперь их можно купить без ограничений. Однако лимит в 30 литров на автомобиль по бензину АИ-95 сохраняется, а по топливной карте ограничений нет. Также водители сообщили, что проблема с безналичной оплатой устранена, и этот способ оплаты продолжает работать, как и прежде.

Комментируя ситуацию, политолог Юрий Алаев указывает на то, что рассматривать текущий топливный кризис исключительно через призму технических повреждений НПЗ было бы упрощением. Он считает, что поговорка о том, что рыба лучше ловится в мутной воде, как нельзя лучше описывает происходящее за кулисами розничного рынка.

- В действиях крупных нефтяных игроков может присутствовать элемент прагматичного расчета. Конечно, удары беспилотников и ракет по нефтеперерабатывающим заводам наносят реальный, а в некоторых случаях весьма солидный урон. Однако у крупного бизнеса всегда есть соблазн воспользоваться этим форс-мажором. Преувеличив масштабы катастрофы, нефтяники получают идеальный повод выбить у правительства дополнительные субсидии, сохранить налоговые льготы, а попутно взвинтить розничные цены, что особенно цинично выглядит в преддверии приближающейся уборочной страды, — отмечает Алаев.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Эксперт считает, что здесь действуют несколько сложных факторов. Когда речь идет о конкурентах «Татнефти» на рынке Поволжья, жесткого демпинга или открытой ценовой войны ожидать не стоит. Алаев уверен, что крупные вертикально-интегрированные компании (ВИНК) будут вести себя максимально осторожно, ведь они находятся в одинаково уязвимом положении. Любая попытка извлечь сиюминутную выгоду за счет соседа уже завтра может обернуться аналогичными проблемами для самого триумфатора.

Главный удар кризиса примут на себя не гиганты, а малый бизнес. Сегмент независимых АЗС ждет масштабная волна банкротств. Малые заправки начнут стремительно вылетать с рынка — точно так же, как в свое время под давлением регулятора массово ликвидировались небольшие кэптивные банки, уточнил политолог.

Отдельный и наиболее тревожный маркер ситуации, по его мнению, это внезапное исчезновение безналичного расчета на АЗС «Татнефти». Несмотря на то, что его вернули, эта проблема выходит далеко за рамки локального сбоя связи или даже самого топливного рынка, уверен Алаев. Происходящее, по его словам, отражает тектонические сдвиги в российском бизнесе и обществе.

- Экономические акторы, включая малый и средний бизнес, а также наиболее сметливых граждан, отчетливо чувствуют: текущая экономическая политика властей не дает никаких надежд на скорую стабилизацию. Понимая, что завтра лучше не будет, бизнес и население по нарастающей уводят свои реальные доходы в кэш, — констатирует Алаев.

Стремление аккумулировать наличные деньги, по его словам, продиктовано вполне осязаемыми страхами. Дистанцирование от банковской системы и минимизация рисков блокировок происходят в разных регионах страны.

- Разумеется, к таким гигантам, как «Татнефть» или «Лукойл», эти опасения относятся в меньшей степени — они слишком глубоко интегрированы в госсистему. Однако общая рыночная тенденция к «обобществлению наличности» столь сильна, что начинает диктовать свои условия даже крупнейшим корпоративным сетям в регионах, - добавил спикер.

Наша редакция связалась с пресс-службой ПАО «Татнефть», чтобы выяснить, почему на АЗС пускают бензин «по талонам», куда исчез безналичный расчет и когда закончится этот топливный кризис. В компании подтвердили, что на АЗС сети действительно введены временные технические ограничения на отпуск топлива. Представители нефтегиганта подчеркивают: мера вынужденная и призвана сбить волну панического спроса, а также перекрыть кислород спекулянтам, которые пытаются скупать нефтепродукты канистрами.

- Сегодня на заправках «Татнефти» действуют такие правила: владельцы легковых автомобилей могут приобрести не более 30 литров бензина (АИ-92 и АИ-95) или до 60 литров дизельного топлива, если покупают в одни руки. Для грузового транспорта лимит выше, но тоже ограничен — до 300 литров дизельного топлива, - уточнили в «Татнефти».

При этом в пресс-службе уверяют, что реального дефицита сырья в закромах компании нет — оперативных запасов на нефтебазах вполне достаточно, чтобы покрыть плановые потребности региона. Тем не менее, эксперты отрасли смотрят на ситуацию менее оптимистично. По их оценкам, на полноценную стабилизацию внутреннего рынка и восстановление всех мощностей НПЗ может уйти от нескольких месяцев до полугода.

Еще один повод для недовольства казанских автомобилистов — внезапное исчезновение безналичного расчета. На ряде заправок водителей встречают таблички с требованием платить исключительно «живыми» деньгами. В соцсетях тут же поползли слухи, что компания намеренно аккумулирует наличный кэш из-за резкого падения продаж. В «Татнефти» категорически отрицают эти теории, утверждая, что проблема была вызвана сбоем или некорректной работой интернета по причинам, не зависящим от компании. На большинстве АЗС безналичный расчет уже восстановлен, тем не менее, водителям рекомендуют иметь при себе наличные деньги на случай непредвиденных ситуаций.

Каждый житель Татарстана задаётся вопросом: когда заправки вновь заработают в обычном режиме? Однако пресс-служба компании не дала на него ответа.



Южная паника

То, что еще в конце мая чиновники называли «временными логистическими трудностями на юге», к середине июня переросло в федеральный топливный коллапс. География ограничений простирается от Крыма до Урала и Сибири водители часами штурмуют АЗС в надежде залить хотя бы полбака. Правительственное разрешение выпускать низкокачественное топливо стандарта Евро-3 вместо Евро-5 проблему не решило — бензин физически исчезает со стел.

Эпицентром кризиса остаются Крымский полуостров и Краснодарский край, где нарушение логистики поставок превратило заправку авто в настоящий квест. Свободная продажа бензина фактически остановлена, и, к примеру, в Севастополе заправить машину можно лишь на считаных АЗС и строго до 20 литров в одни руки, а на заправках введена система талонов и QR-кодов. Самая ходовая марка АИ-95 для обычных автомобилистов без спецпропусков практически недоступна. В соцсетях вирусятся истории туристов, которым приходится нанимать эвакуаторы за десятки тысяч рублей, чтобы довезти пустую машину до Керчи, где ограничения чуть мягче. Пытаясь спастись от крымского дефицита, автомобилисты массово хлынули на заправки Кубани. Результат — гигантские очереди от 20 до 100 машин в Новороссийске, Геленджике и Анапе, а крупные сети были вынуждены полностью приостановить работу части своих станций из-за отсутствия горючего.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

До последнего времени столичные регионы оставались нетронутыми, однако ночная атака дронов на Московский НПЗ в Капотне изменила расклад сил. На московских и петербургских заправках «Татнефти», «Роснефти» и «Лукойла» введены скрытые и открытые ограничения. В зависимости от сети, на один чек отпускается не более 40 литров дизеля или 20–30 литров бензина АИ-95. В «Роснефти» действует потолок в 90 литров на бак, но введен строжайший запрет на продажу топлива в канистры.

Кризис перепроизводства и ремонтов на НПЗ дотянулся и до восточной части страны. На Урале заправки «Татнефти» зафиксировали лимит в 20 литров бензина в одни руки. В Самарской области на многих станциях бензин и дизель пропали вовсе — водителям предлагают только газ. Ограничения и перебои с поставками официально зафиксированы в Новосибирской и Иркутской областях, Бурятии и Забайкальском крае, где из-за нехватки объемов от крупных поставщиков первыми начали закрываться мелкие независимые АЗС.

Главным маркером паники на рынке стал неофициальный, но повсеместный запрет на продажу топлива в тару. Операторы горячих линий «Роснефти», «Башнефти» и ТНК подтверждают: заправка разрешена строго в бак транспортного средства. Персонал на заправках идет на открытые конфликты с водителями, пытающимися сделать запасы, опасаясь скорого взлета цен или полного исчезновения топлива со стел.

Официальные лица компании связывают ограничения с «необходимостью борьбы со спекулятивным спросом и искусственным ажиотажем». Действительно, на фоне панических слухов автовладельцы начали массово скупать топливо впрок. Введение лимитов «Татнефтью» спровоцировало мгновенную волну потребительской паники. Однако природа этого ажиотажа носит скорее иррациональный характер.

Комментируя ситуацию, психолог Олег Староверов подчеркивает, что сама компания никакой искусственный ажиотаж не создает». Эксперт призывает разделять реальный масштаб проблемы и ее восприятие паникующим меньшинством. По мнению Староверова, объективных причин для глобального беспокойства у автомобилистов сегодня нет.

- «Татнефть» — это лишь один бренд из десятка крупных сетей, представленных на рынке. Рядом продолжают штатно работать АЗС «Лукойл», «Тебойл» и другие операторы, где системных проблем с топливом не наблюдается. Нервничать нужно будет начинать тогда, когда глобально и массово на всех заправках исчезнет бензин. А пока пострадала одна сеть — смысла паниковать нет, — констатирует психолог.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Лавинообразный ажиотаж вокруг дефицита, по его мнению, формирует вполне конкретная, хоть и немногочисленная категория граждан. Это люди с определенным складом психики, склонные к гиперопеке, перестраховке и постоянному страху. Они не способны увидеть ширину картинки и оценить реальные альтернативы.

- Та часть водителей, обладающая критическим мышлением, оценивает ситуацию трезво. Они не бегут скупать топливо тоннами и не создают очереди на станциях. Тем не менее, поведение паникеров запускает опасную цепную реакцию: когда люди без критического мышления видят на стеле ограничение в 20 или 30 литров, включается древний эволюционный механизм: «хватай, пока дают». Именно этот психологический триггер заставляет водителей метаться между АЗС, создавая искусственные заторы и усложняя жизнь тем, кому топливо действительно необходимо для работы здесь и сейчас, - считает Староверов.

По данным из открытых источников международных и отраслевых агентств, OSINT-аналитиков, очевидцев и сравнительного анализа графиков Минэнерго с данными фондового рынка, ограничения на АЗС — это прямое следствие приостановки производственных мощностей на нефтеперерабатывающем комплексе «ТАНЕКО» в Нижнекамске (ключевой нефтеперерабатывающий актив «Татнефти»). На предприятии, по этим данным, случился технический сбой, который совпал с плановыми сезонными ремонтными работами на других крупных НПЗ страны. В результате на внутреннем рынке Татарстана и соседних регионов образовался физический дефицит товарного бензина и дизеля. Собственных объемов «Татнефти» перестало хватать даже для обеспечения розничного крыла компании.

Реакция финансового и розничного рынков последовала незамедлительно, к примеру, на Московской бирже акции «Татнефти» отреагировали снижением. Инвесторы закладывают в стоимость бумаг риски снижения чистой прибыли из-за простоя НПЗ и сокращения розничных продаж. Клиентский поток «Татнефти» хлынул на станции конкурентов — «Лукойл», «Газпромнефть» и «ТАИФ-НК». На этих АЗС уже фиксируются многокилометровые очереди, а локальные биржевые цены на бензин начали расти.

На фоне жестких дискуссий вокруг топливного рынка звучат и гораздо более прагматичные оценки, призывающие отделить реальные экономические процессы от информационной паники. Комментируя ситуацию, депутат Государственного Совета Татарстана Эдуард Шарафиев подчеркнул, что обстановка с дефицитом топлива на АЗС в значительной мере раздута искусственно и носит яркий эмоциональный окрас, подогреваемый слухами. Парламентарий убежден, что введение лимитов на заправках «Татнефти» — это не признак системного кризиса, а ответственный шаг менеджмента, направленный на защиту базовой инфраструктуры республики.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

- Действительно, на заправках «Татнефти» вводились лимиты, но они были введены для стабилизации топливных остатков. Фирменной сетью компании по долгосрочным договорам пользуются сотни стратегически важных организаций, включая пассажирских перевозчиков, экстренные службы и агропромышленный комплекс. В условиях временных логистических или технических накладок компания должна была сделать всё, чтобы защитить системный бизнес и не допустить проблем для коммерческого и муниципального транспорта. Ограничения для частных лиц помогли сохранить необходимый баланс, - объясняет Шарафиев.

Тем не менее, депутат признает, что чистая логика стабилизации натолкнулась на недобросовестное поведение некоторых игроков. Возникшей стрессовой ситуацией тут же воспользовались другие участники топливного рынка: оптовые трейдеры и независимые сети АЗС не преминули использовать малейшую возможность для моментального увеличения отпускной стоимости нефтепродуктов, стремясь заработать на чужих трудностях.

Решение проблемы Шарафиев видит в консолидации усилий государства и бизнеса. По мнению татарстанского законодателя, сейчас не время для поиска виновных внутри отрасли.

- Считаю, что в данный момент нужно оказать всестороннюю поддержку нашим топливно-энергетическим компаниям, чтобы они могли оперативно восстановить свою работу в полном объеме. Параллельно с этим надзорные органы, в том числе Федеральная антимонопольная служба (ФАС), должны максимально жестко следить за рынком. Их прямая обязанность сегодня — оперативно пресекать любые проявления спекулятивного и необоснованного повышения цен на автозаправках, — резюмирует депутат Госсовета.

Говоря о возможных рыночных последствиях инцидента, представители парламентской оппозиции призывают объективно оценивать временные рамки кризиса и не переоценивать успехи конкурентов. Комментируя ситуацию, депутат Госсовета РТ от фракции КПРФ Николай Атласов выразил серьезное сомнение в том, что другие игроки розничного рынка смогли извлечь из этих событий долгосрочную выгоду.

- Я не думаю, что в ситуации введения «Татнефтью» ограничений на бензин другие компании что-то серьезное выиграли, тем более что «Татнефть» сегодня уже сняла большую часть лимитов. Напомню, «Татнефть» ввела ограничения 14 июня, так что они действовали трое суток. Это слишком мало, чтобы говорить о возможности какого-то долгосрочного передела рынка в пользу других компаний, — подчеркнул Атласов.

В качестве подтверждения тезиса о высокой устойчивости потребительских предпочтений депутат привел характерный пример, свидетельствующий о феноменальной лояльности автомобилистов к татарстанскому бренду.

- Один мой знакомый стал очевидцем показательной картины в соседнем регионе как раз в период введения этих ограничений. На заправке «Татнефти», где продавали фирменный бензин ТАНЕКО, выстроилась внушительная очередь, несмотря на то, что заливали в бак только 20 литров. При этом буквально рядом находилась заправка «Газпромнефти», где в этот момент стояла всего одна машина. Из этого можно сделать вывод, что временные перебои на короткий срок неспособны быстро переключить потребителей, тем более что качество бензина ТАНЕКО превосходит продукцию многих конкурентов «Татнефти», — сказал депутат.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

По мнению парламентария, говорить о реальном перераспределении долей можно было бы только в случае затяжного кризиса. Однако при таком сценарии в дело неминуемо вмешалось бы государство. Если ситуация со снабжением бензином реально становится критической, то исполнительная власть тут же принимает жесткие решения, которые автоматически затрагивают АЗС абсолютно всех компаний. В Татарстане это точно затронуло бы и «ТАИФ-НК». А поскольку «ТАИФ-НК» никаких ограничений не вводил, то можно уверенно предположить, что ситуация со снабжением бензином не достигла в республике критического уровня.

Фактор паники и бенефициары кризиса

Комментируя ситуацию с ограничениями на выдачу топлива для «Вечерней Казани», экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков подчеркнул, что текущие ограничения на АЗС — это вынужденная реакция на возможные социальные потрясения. Дефицит топлива на рынке при замороженных ценах — сильнейший раздражитель для общества.

- Само решение правительства сдерживать рынок является спорным и даже вредным, ведь реальная первопричина кризиса — последствия участившихся налетов украинских БПЛА на ключевые российские НПЗ. Власти пытаются заявить, что функционал заводов сохранен, однако перебои с логистикой и падение объемов выпуска очевидны: ограничения введены уже почти в двух десятках регионов страны. В условиях искусственно созданного дефицита всегда появляются те, кто готов извлечь из ситуации максимальную прибыль, - отметил Лысаков.

По мнению экс-депутата, главными бенефициарами происходящего становятся биржевые и физические спекулянты. Когда водителю вместо необходимых 60 литров отпускают только 20 или 30, он начинает искать альтернативные пути. Вокруг заправок и нефтебаз мгновенно активизируются перекупщики, готовые продавать топливо в полтора-два раза дороже официальной цены.

Разрешение правительства крупным заводам временно выпускать топливо стандарта Евро-3 (вместо Евро-5), по мнению Лысакова, фактически «выпустило джина из бутылки». В провинции и на трассах резко активизируются тысячи нелицензированных мелких «бодяжников».

- Из-за отсутствия жесткого контроля они начнут легально и нелегально выбрасывать на рынок поддельный низкокачественный бензин (вплоть до Евро-2 и Евро-0), искусственно повышая октановое число вредными химическими присадками. Крупным игрокам этот ажиотаж также выгоден. Производство низкоэкологичного топлива обходится дешевле, затраты компаний падают, а продаваться на фоне паники и высокого спроса оно будет по максимальной цене, - добавил экс-депутат Госдумы.

При этом Лысаков призывает не винить саму «Татнефть» в ограничении отпуска нефтепродуктов. Напротив, действия татарстанской компании он оценивает позитивно.

- «Татнефть» делает качественное топливо. Введение лимитов — это шаг со знаком «плюс», направленный на защиту имиджа сети и предотвращение панического выгребания качественных запасов, — уточнил спикер.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Надежды на то, что ФАС сможет жестко отрегулировать ситуацию и удержать розничные цены, Лысаков не разделяет. По его словам, нынешнее ведомство стало абсолютно «беззубым» по сравнению с эпохой Игоря Артемьева (с марта 2004 по ноябрь 2020 года бессменно возглавлял ФАС России, ред. прим.), когда нарушителей штрафовали на миллиарды рублей от оборота.

- Сегодня ФАС фактически игнорирует реальные темпы инфляции, а значит, рост цен на стелах АЗС, падение качества горючего и локальный дефицит в ближайшее время станут неизбежной реальностью для большинства автовладельцев. Единственные, кого этот топливный кризис не коснется, — владельцы электромобилей, чья инфраструктура полностью независима от бензиновой логистики, - высказался Лысаков.

По мнению экспертов, стабилизация ситуации на заправках «Татнефти» напрямую зависит от сроков ремонтно-восстановительных работ на «ТАНЕКО». Если инженерам удастся запустить поврежденные установки в ближайшие дни, лимиты будут постепенно смягчены. В противном случае компании придется закупать недостающие объемы топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по высоким спотовым ценам, что неизбежно приведет к росту розничных цен на стелах АЗС.