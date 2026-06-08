Последнюю неделю все говорили о том, что на одной из казанских заправок бензин подорожал сразу на девять рублей. Из-за чего цены «вскочили» почти на все виды бензина, и грозит ли России топливный коллапс, разберемся в материале.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Пока на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) рассказывают, что ситуация на топливном рынке России стабильная, бензин продолжает дорожать. Узнали, почему так произошло и можно ли сэкономить на поездках.

«Замечаю подорожание каждый год своей жизни»

На днях на трёх автозаправочных станциях сети «Ирбис» в Казани — на улицах Тихорецкая, 7, Декабристов, 81 и Техническая, 27 — цена литра бензина АИ-95 выросла сразу на 13,4%, достигнув 75,99 рубля, об этом свидетельствуют данные онлайн-базы russiabase.ru.

Аналогичная ситуация сложилась на заправках «Эмир» — там цены также подскочили на 13,4%. При этом цены на других заправках остались примерно на том же уровне. За неделю (с 25 мая по 1 июня) бензин в России подорожал на 0,44 процента, а дизель — почти на процент. Цена выросла в 73 регионах страны.

В то же время АИ-92 подорожал на 0,44 процента — до 64,17 рубля, АИ-95 — на 0,46 процента (до 69,78 рубля), АИ-98 — на 0,38 процента - до 94,42 рубля. Ситуацию нам прокомментировал один из казанских водителей с 15-летним стажем.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

- Я замечаю подорожание бензина каждый год своей жизни. Ни разу не было такого, чтобы бензин дешевел. Он всегда дорожает. И дорожает так, что ты в один момент просто думаешь: «Как вообще столько он может стоить?» Недавняя новость о скачке чуть ли не на 15 рублей — это бред. Это просто ни в какие ворота не лезет! — рассказал Нияз Гаврилов.

По словам автомобилиста, если раньше тысячи рублей хватало на полный бак, теперь это набирается всего половина. Пока водители считают, сколько теперь стоит выделять на бензин, в рамках ПМЭФ вице-премьер Александр Новак заявил, что «в настоящее время ситуация стабильна». По его словам, цены на заправках вертикально интегрированных компаний и большинстве заправок не выше инфляции, поэтому правительство вместе с ФАС и министерством энергетики будет за этим следить».

Однако ранее РБК писал, что тот же Новак поручил Минэнерго подготовить предложения по увеличению цен на бензин, дизель и керосин на 1,5 рубля за литр. Дополнительные доходы нефтяных компаний планируется направить на защиту топливных объектов. Параметры инициативы пока не сформированы — непонятно, речь идёт о разовом повышении или об ускорении планового роста цен.

Почему дорожает бензин

- Вот цены растут по разным причинам, — рассказывает автоэксперт Дмитрий Золотов. — Начиная от курса доллара, от отсутствия внешнего рынка. Потому что топливо не продается за границу и соответственно компенсируется тем, что здесь продается дороже.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Но главная боль российской нефтепереработки, по словам эксперта, это технологическая зависимость. Если нефть у России своя, то и оборудование для ее переработки, и запчасти, и электроника — импортные. «Добыть нефть — это одно, а сделать бензин — другое», — отмечает Золотов.

- И многие даже шутят, что бензин дорожает, потому что его дорого доставлять до заправок из-за высокой стоимости топлива. Внутри страны возят в основном машинами. Плюс «Платон», который взимает плату по платным дорогам. Всё это увеличение по нашей стороне не видно, но оно складывается в общую стоимость товара. И это не только бензин — любая продукция, которую везут грузовиками, — отмечает он.

Золотов приводит пример: в Беларуси или Казахстане бензин может стоять дешевле, чем у нас, и это при том, что нефть у них не своя. Всё упирается в логистику: чем дальше заправка от больших трасс, тем она дороже, потому что у каждой точки своя ценовая вилка, и они могут крутить ценник в пределах пары рублей. А летом, по словам спикера, цены поднимают специально. Говоря о сезонности, Золотов пояснил, что летом потребление топлива растёт за счёт отпускников и коммерческого транспорта, а осенью — за счёт сельхозтехники во время уборки урожая. Кроме того, на конечной цене сказываются сопутствующие товары, которые доставляются на тех же грузовиках, и акцизы, которые платит производитель. Сопутствующих расходов очень много, потребители о них даже не догадываются, но в конечном счёте платят за всё это сами, отмечает спикер.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Золотов считает, что тревожнее всего даже не цена, а доступность топлива. По его словам, уже сейчас ощущается небольшой дефицит: в Москве заправки перестали отпускать бензин в канистры, только в бак, а в регионах не заливают больше ста литров в одни руки. Для водителей это серьёзный сигнал. Например, в населённых пунктах, где нет общественного транспорта, автомобиль — единственная возможность передвигаться.

- Если топлива не будет, автомобиль становится просто грудой металла, становится бессмысленным. Скорее всего многие будут придумывать какое-то альтернативное топливо сами. Что-то бодяжить, кто-то будет переходить на газ, потому что он дешевле и более доступен.., - предполагает автоэксперт.

Электромобили, предупреждает Золотов, тоже не панацея. Льготы для них отменяют, а парковать электротранспорт на открытых и подземных стоянках по закону сейчас нельзя. В итоге их делают непопулярными, возвращая водителей к бензину. На вопрос об экономии автоэксперт отрезает: единственный способ сэкономить — отказаться от автомобиля и пересесть на общественный транспорт. Всё остальное — не экономия, а просто меньшие расходы. «В совокупности получается только тратить, тратить, тратить».

Автомобилист Нияз, комментируя нашему изданию вопрос о цене, также согласился со словам эксперта. Он отметил, что в этом году даже задумался о социальной карте пенсионера, и теперь чаще передвигается на метро, а машину использует только в исключительных случаях.