Общество
20 июля 11:41
Автор материала:
Не указано
Дилия Мингазова

Журналист

Ошибки при оплате парковки обошлись казанцам в 274 миллиона

Чаще всего автомобилистов штрафовали за превышение бесплатного периода и выбор неверной парковочной зоны.

Ошибки при оплате парковки обошлись казанцам в 274 миллиона

Автор фото: Денис Гордийко / мэрия Казани

С начала года за нарушения на платных муниципальных парковках в Казани взыскали 274 миллиона рублей, сообщил на еженедельном совещании начальник управления по организации деятельности административных комиссий аппарата городского исполкома Александр Земченко.

В 2026 году количество рассмотренных материалов за нарушение правил платной парковки муниципальной увеличилась на 8 процентов. Чаще всего казанских автомобилистов штрафовали за превышение бесплатного периода, межинтервальную оплату, ошибки при вводе номеров машины и выбор неверной парковочной зоны.

- Вместе с тем, мы надеемся, что введение механизма постоплаты с 15 июня позволит существенно сократить число таких нарушений, - отметил Земченко.

За прошедшие 6 месяцев в Казани рассмотрели почти 126 тысяч дел о нарушении на платных парковках. С казанцев уже взыскали 274 миллиона рублей – это на 12% больше, чем за тот же промежуток времени в 2025.

Ранее Земченко также рассказал, что за первые шесть месяцев безбилетники принесли транспортной системе столицы Татарстана почти два миллиона рублей. За прошедшие полгода в Казани выписали 1252 материала за безбилетный проезд – всего казанцы оказались должны почти два миллиона. Земченко напомнил, что проезд нужно в течение одной остановки.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Взятка размером с МРОТ погубила карьеру судебного эксперта из Казани

Некогда ведущий специалист отдела криминалистических экспертиз Андрей Нужин попал на скамью подсудимых после получения 20 тысяч рублей. Теперь 71-летнему пенсионеру грозит 12 лет колонии.

Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
Верховный суд Татарстана разворачивает продавцов «Долинской схемы»

Очередная апелляция на судебное решение о признании недействительной сделки по продаже квартиры оказалась удовлетворена. Покупатель полтора года доказывал вменяемость пенсионерки, которая якобы отдала деньги мошенникам.

Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»
Заправки Казани все ещё страдают от отсутствия бензина, но очереди стали меньше

Последние дни оказались для водителей непростыми: в очередях за бензином приходилось стоять по несколько часов. Для контроля за ситуацией в Татарстане даже создали оперштаб. Рассказываем, что происходит на казанских АЗС.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Перенос сроков по росту тарифов ЖКХ сгладит ситуацию, но не спасет от шока

Правительство перенесло индексацию «коммуналки» с июля на октябрь. В итоге удорожание побьет многолетние рекорды. Сильнее всего удар придется по кошелькам тех, кто отапливает дома газом и не экономит электричество.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани экс-замдиректора ИК-5 назвал взятки подарками от убийцы

Некогда главный безопасник татарстанской исправительной колонии в Нижних Вязовых Руслан Хикматов назвал себя непричастным к ряду коррупционных преступлений. Прокуратура тем временем требует отправить бывшего силовика за решетку на 10 лет.

ЛАЙФСТАЙЛ
Егор Затеев/GALA

Худи от Павла Воли и новый бренд Анны Пересильд: почему звезды пытаются в моду?

magnific.com

Летняя косметичка - 2026: без этих средств не обойтись в жару

magnific.com

10 лучших базовых вещей для летнего гардероба

kino-teatr.ru

Жарким летом вышел сериал «Холод», где Аксенова играет графа Монте-Кристо в юбке

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.