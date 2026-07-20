Безбилетники в Казани принесли в бюджет почти два миллиона рублей
В городе усиливается контроль за соблюдением правил оплаты проезда
За первые шесть месяцев безбилетники принесли транспортной системе столицы Татарстана почти два миллиона рублей. Подробнее об этом рассказал начальник управления по организации деятельности административных комиссий исполкома Александр Земченко.
- В Казани продолжается внедрение поэтапной бескондукторной системы оплаты проезда. Это важный шаг в развитии современного городского общественного транспорта. Вместе с тем, усиливается контроль за соблюдением правил оплаты проезда, - рассказал Земченко.
За прошедшие полгода в Казани выписали 1252 материала за безбилетный проезд – всего казанцы оказались должны почти два миллиона. Земченко напомнил, что проезд нужно в течение одной остановки.
Ранее на деловом понедельнике также рассказали, что общественный транспорт в Казани временно переориентировали для заправки на общую сеть АЗС – на заправках появились большие очереди. Проблему помогли решить в «ТАИФ» – они выделили отдельную заправку для техники всех городских служб.
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