В городе усиливается контроль за соблюдением правил оплаты проезда

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

За первые шесть месяцев безбилетники принесли транспортной системе столицы Татарстана почти два миллиона рублей. Подробнее об этом рассказал начальник управления по организации деятельности административных комиссий исполкома Александр Земченко.

- В Казани продолжается внедрение поэтапной бескондукторной системы оплаты проезда. Это важный шаг в развитии современного городского общественного транспорта. Вместе с тем, усиливается контроль за соблюдением правил оплаты проезда, - рассказал Земченко.

За прошедшие полгода в Казани выписали 1252 материала за безбилетный проезд – всего казанцы оказались должны почти два миллиона. Земченко напомнил, что проезд нужно в течение одной остановки.

Ранее на деловом понедельнике также рассказали, что общественный транспорт в Казани временно переориентировали для заправки на общую сеть АЗС – на заправках появились большие очереди. Проблему помогли решить в «ТАИФ» – они выделили отдельную заправку для техники всех городских служб.

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