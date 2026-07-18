В погоне за впечатлениями мы часто забываем, как сильно это может ударить по бюджету. Подобрали пять маршрутов из Казани, которые вы сможете организовать самостоятельно, имея любой денежный диапазон.

Автор фото: Таисия Ашаева

Лаишево и кинопоселок Семрук

Начнем наш список с самого простого, но не менее живописного маршрута. Добраться до первой локации можно на автобусе с Южного автовокзала или на такси. Город Лаишево расположен примерно в 60 километрах от Казани и известен многим по главному пляжу «Камское море». Благоустроенная зона отдыха появилась здесь еще в 2017 году. Береговую линию протяженностью 890 метров разделили на три функциональные зоны: песчаный пляж, галечный пляж и набережную с прогулочной территорией.

Сейчас это самое посещаемое место, многие горожане приезжают сюда, чтобы отдохнуть и поплавать в Каме. Но это далеко не все преимущества Лаишево.

Автор фото: Таисия Ашаева

В десяти минутах езды от города находится конный клуб «Рассвет». Там вы сможете прокатиться на лошади или просто прогуляться по территории, любуясь широчайшими просторами. В стойлах живут барашки, козы, кролики, свиньи и даже верблюд, который соседствует с лошадьми. На территории клуба много собак и кошек — они всегда рады новым гостям.

Оттуда прямо на лошадях (или на маршрутке, на машине) можно добраться до кинопоселка Семрук. Это декоративный поселок, который собрали в 2018 году специально для съемок сериала «Зулейха открывает глаза» по одноименному роману Гузель Яхиной. После съемок постройки решили не разбирать, и место превратилось в популярную туристическую точку. Среди объектов — жилые бараки, рабочий клуб, лазарет, столовая, дом коменданта, водонапорные башни и причал. Интересно, что некоторые дома построены лишь частично — с фасадом и крышей, но без задней стены, так как в кадре они должны были выглядеть только снаружи.

Автор фото: Таисия Ашаева

По сюжету романа Семрук — трудовой лагерь для раскулаченных крестьян. Название, по одной из версий, произошло от фразы «семь рук» — так поселенцы охарактеризовали свои совместные усилия в тяжелых условиях. Сегодня это место привлекает туристов атмосферой старинного поселения и живописными видами на Каму с белыми меловыми обрывами.

Пересчитываем маршрут за один день:

Дорога: от 800 ₽ (туда-обратно из Казани) + 400 ₽ (на внутренние переезды)

Активности: от 2 000 ₽ (конная прогулка)

Песок под ногами и шелест волн — бесценны (и бесплатны)

Гастрономия: от 2 000 ₽ (сытные обед и ужин с местным колоритом)

Итоговый чек: от 1 000 ₽ до 5 000 ₽

Кукмор - город валенок и лимонадов

Если вы устали от городской суеты и хочется уехать в глубь деревни, чтобы послушать пение птиц в лесу, вам — в Кукмор. Город окружен холмами, которые местные жители называют горами. Именно здесь путешественники находят уют, гостеприимство и знакомятся с локальными брендами, известными далеко за пределами региона. Город славится своими традициями, уходящими глубоко в прошлое.

Добраться до города из Казани можно на поезде или электричке. При покупке билета конечную точку лучше выбрать станцию «Братья Комаровы» — она расположена ближе к основному туристическому маршруту. Если вы любите прогулки на свежем воздухе, в Кукморе вы найдете множество пеших зон. Говорят, если каждый день посещать один местный родник, то понадобится почти год — их здесь 360.

Начать маршрут стоит с пешеходной зоны набережной реки Нурминка. Ее протяженность составляет около 1,5 километра. Пространство благоустроено, в верхней и нижней частях проложены дорожки из деревянного настила, есть зоны отдыха, мостики и озеленение. В планах — дальнейшее развитие парка, его хотят увеличить до 3,5 километра. На этой набережной расположился знаменитый Лимонадный мост, ставший символом современного Кукмора. Свое смешное название он получил благодаря близости завода по производству газированных напитков компании «Аква-Трейд». Особенно ярко мост выглядит вечером, когда загораются огни и надпись «Кукмор» отражается в глади воды.

Автор фото: park.tatar

Рядом с мостом установлена скульптура валенок. Кукморские валенки — это традиционный народный промысел, ставший одним из символов района. Все началось в XIX веке, когда братья Комаровы открыли свой Торговый дом. Именно из-под рук этих мастеров вышли первые кукморские валенки, прославившиеся далеко за пределами города. На улице Ворошилова и по сей день стоит родовое поместье Комаровых. После реставрации оно стало еще привлекательнее и собирает любопытных туристов.

Вернувшись в парк набережной Нурминки и пройдя по школьному мосту, можно спуститься к роднику, передохнуть на скамеечке и освежиться прохладной водой.

Чтобы посмотреть на город с высоты, лучше взобраться на «Кукморскую гору», которую в народе называют «Зеленой жемчужиной». Этот памятник природы возник благодаря энтузиазму и упорству местных жителей: в 1960-х годах на голых склонах они высадили множество деревьев, которые теперь радуют всех приезжих. Зимой в Кукморе работает горнолыжный курорт «Медная гора» в самом сердце хвойного леса. С вершины открывается прекрасный вид на город и окрестности.

Автор фото: vk.ru/turclub_bear

Отдельного внимания заслуживает Кукморский каньон в селе Большой Кукмор. От деревни нужно дойти до конца улицы Вахитова, перейти реку по мостику, по которому местные жители часто ходят к роднику, и пройти немного по полю — красные скалы будут видны издалека. Названы они так не случайно, характерный охристо-кирпичный оттенок породе придает высокое содержание оксида железа. Когда-то здесь добывали песок, но порода оказалась слишком крупной, и карьеры забросили. Со временем ветер, осадки и перепады температуры выточили в горах причудливый рельеф: ущелья, столбы, гроты, расселины. Это место удивляет не только туристов, но и самих местных жителей.

Пересчитываем маршрут за один день:

Дорога: от 1 000 ₽ (туда-обратно из Казани) + 1 000 ₽ (на внутренние переезды)

Активности: от 300 ₽ (экскурсии в местных музеях)

Прогулка по центру города — бесплатно

Гастрономия: от 2 000 ₽ (сытные обед и ужин с местным колоритом)

Итоговый чек: от 2 000 ₽ до 6 000 ₽

Йошкар-Ола, красный город с европейским шармом

Побывать в Европе, не выезжая за пределы России, сложно, но возможно. Йошкар-Ола соединила в себе сразу несколько архитектурных решений. Тут можно увидеть и стрельчатые арки с острыми шпилями, характерные для готического стиля, и зубчатые карнизы — деталь, используемую в романском искусстве, и даже декоративные башенки с разноцветной отделкой, из-за которых домики кажутся игрушечными. Кроме того, на фасадах встречаются орнаменты марийской культуры.

Название «Йошкар-Ола» переводится с луговомарийского языка как «Красный город». Однако первое название не имело никакой связи с красным цветом. В 1584 году город называли Царев город. Позже название связали с рекой Кокшагой, чтобы не путать с другими городами, в названии которых было слово «Царёв». В 1919 году к наименованию добавили красный цвет — историки связывают это с данью новой идеологии. И только в 1928 году название приняло всем известную форму. Сейчас в городе действительно много построек красного цвета, что отлично передает атмосферу названия.

Автор фото: Таисия Ашаева

Из Казани до Йошкар-Олы ходит автобус (билеты нужно приобретать заранее), также можно рассмотреть вариант электрички. Основные достопримечательности находятся в самом сердце города. Начать стоит с Парка Победы, оттуда выйти в сквер Воинов-десантников и через него попасть прямиком в Центральный парк культуры и отдыха, где начинаются самые интересные локации. Именно здесь можно встретить первого члена Йошкиной котосемьи — жизнерадостного котенка Ириску, любительницу мороженого, которая машет лапкой детям, катающимся на аттракционах. В Йошкар-Оле можно устроить целый квест по поиску Йошкиных котов, их здесь много, и у каждого своя история.

Выйдя из парка, вы попадете на набережную, где вас встретят красные стены Благовещенской башни и котик Мурзик, играющий на гитаре. Отсюда кажется, что вы попали прямиком в Москву. Главный элемент башни — часы, уменьшенная копия курантов Спасской башни Московского Кремля. Бой часов слышен по всему центру. На той же площади стоит архитектурный прототип Спаса-на-Крови в Санкт-Петербурге. Говорят, что сходство — не совпадение, а художественный прием, подчеркивающий связь с общероссийской культурной традицией.

Далее стоит прогуляться по круговой набережной Брюгге и посмотреть на виды, открывающиеся с моста на реку Кокшагу. Инициатором создания набережной был бывший глава Марий Эл Леонид Маркелов. Он мечтал превратить Йошкар-Олу в город с европейским обликом. Концепцию благоустройства разработали в конце 2024 года, ключевая идея — превратить линейный променад в замкнутое прогулочное кольцо. При проектировании архитекторы ориентировались на исторический центр бельгийского Брюгге.

Автор фото: Таисия Ашаева

Если пройти по набережной мимо театра кукол и выйти на смотровую площадку, сбоку вас встретит котенок Барсик со своим уловом. А в 12 часов можно услышать песнопение «Да молчит всякая плоть человечья» в исполнении мужского хора. Этот звук доносится с башни Шереметевского замка — он означает, что настало время «Шествия 12 апостолов и Иисуса Христа». Каждая фигурка шевелится и плавно двигается из одной двери в другую, следуя за предводителем. Автором идеи был Леонид Маркелов, а в основу сюжета положена иллюстрация евангельского события «Вход Господня в Иерусалим».

По Воскресенскому мосту можно попасть в Царевококшайский кремль — архитектурный ансамбль в готическом стиле с зелеными башенками, на которые можно взобраться. Кроме того, здесь проводят множество мероприятий, от ярмарок до исторических фестивалей.

А если выйти на улицу Кремлевскую и на перекрестке повернуть налево, можно увидеть белокаменный замок с лестницами, уходящими ввысь, арочными окнами и ярко-желтыми шпилями. В этом замке не заточена принцесса, и принца на белом коне здесь давно не видели. Это средняя общеобразовательная школа № 5 «Обыкновенное чудо», в которой, по легенде, учатся дети волшебников.

Пересчитываем маршрут за один день:

Дорога: от 800 ₽ (туда-обратно из Казани) + 100 ₽ (на внутренние переезды)

Активности: от 300 ₽ (прогулка на катамаране)

Прогулка по главным точкам и достопримечательностям, классные фотографии — бесплатно

Гастрономия: от 2 000 ₽ (сытные обед и ужин с местным колоритом)

Итоговый чек: от 3 000 ₽ до 7 000 ₽

Елабуга, город музеев и вдохновения

Чтобы найти вдохновение, предлагаем отправиться в Елабугу. На ее территории расположились более 17 исторических музеев и домов знаменитых мастеров. Здесь жили и находили музу деятели искусства и науки, каждый из которых по-своему вложился в развитие России. Елабуга необычным образом сочетает природу и историю, создавая колоритную среду для переосмысления жизни.

Первое место, которое стоит посетить, — дом-музей Марины Цветаевой. Это место, где поэтесса провела последние дни своей жизни. Она попала в маленький провинциальный городок в августе 1941 года вместе с 16-летним сыном Георгием и другими эвакуированными. Поселили поэтессу в доме кузнеца Бродельщикова. Хозяева отдали им свою спальню, где вместо двери висела занавеска. Несмотря на скромность обстановки, комната была уютной и светлой — с тремя окнами. Марине Ивановне, как эвакуированной, угол полагался бесплатно. В тот день она пожарила рыбу, написала несколько предсмертных записок сыну с просьбой простить ее, эвакуированным с ней писателям и семье Асеевых в Чистополе с мольбой позаботиться о ребенке. Затем вышла в сени и покончила с собой. Бывший дом кузнеца стал музеем только в 2005 году — владельцы долго не хотели его продавать. За это время многие вещи были утрачены, но обстановку удалось воссоздать.

Если вам ближе художественное искусство, посетите дом-музей Ивана Шишкина. В 1835 году двухэтажный дом построил отец художника, там молодой Шишкин провел свои юношеские годы. Сейчас на первом этаже воссозданы большая и малая гостиные (вторую называют Красной), кабинет отца, столовая и буфетная. Здесь сохранилась обстановка провинциального купеческого быта, мебель и утварь. На втором этаже — мастерская и жилая комната художника, а также комната сестер. В двух залах представлены картины с подлинными работами мастера.

Автор фото: Таисия Ашаева

В саду позади дома есть необычная кирпичная стена. Она отличается от фасада самого дома и от забора. Всё потому, что в 1850 году крупный пожар уничтожил почти половину города, дом Шишкина тоже серьезно пострадал. Тогда городские власти ввели обязательное требование: каждое домовладение должно иметь противопожарную стену, чтобы в будущем избежать подобных катастроф. С деревянного балкончика в доме Шишкина открывается вид на Шишкинские пруды, куда позже можно спуститься и полюбоваться романтичным пейзажем. Снизу виден не только дом художника, но и купола Спасского собора.

Самым шумным местом в Елабуге стала площадь Ленина. Тут можно посмотреть на памятники и бюсты, прогуляться по тропинкам, подслушать местные разговоры и даже посидеть в карете. На этой же площади расположился учебный театр Кама имени В.А. Саркарова, который выделяется расписными стенами. Оттуда на автобусе можно уехать в самую живописную точку Елабуги — Чертово городище. Откуда пошло название «Чертово» — доподлинно неизвестно, но гиды связывают его с несколькими легендами. По одной из них, на месте городища раньше стоял языческий храм, в котором змей-оракул (или, проще говоря, черт) предсказывал будущее.

Автор фото: Таисия Ашаева

В окрестностях городища сохранилась башня и руины каменной крепости, возведенной волжскими булгарами. Городище расположено на высоком мысу, откуда открывается вид на слияние двух рек — Тоймы и Камы. Вокруг — густые леса и широкие поля. Если подняться на холм, с высоты можно рассмотреть и Шишкинские пруды.

Пересчитываем маршрут за один день:

Дорога: от 2 000 ₽ (туда-обратно из Казани) + 1 000 ₽ (на внутренние переезды)

Активности: от 300 ₽ (экскурсии в музеях)

Посещение смотровой и прогулка по улицам — бесплатно

Гастрономия: от 2 000 ₽ (сытные обед и ужин с местным колоритом)

Итоговый чек: от 3 000 ₽ до 7 000 ₽

Тольятти, волжские просторы и средневековый замок

Закроем наш список самым дорогим из бюджетных маршрутов. Путь пролегает через город, который славится своими автомобильными заводами. Тольятти был основан в 1737 году Василием Татищевым как крепость Ставрополь (в переводе с греческого — «город креста»). При строительстве Куйбышевского водохранилища старый город ушел под воду, а на его месте отстроили новый, переименовав в Тольятти в честь итальянского коммуниста Пальмиро Тольятти.

Чтобы по-настоящему проникнуться красотой этого города, стоит начать путешествие с невероятного места, где в любое время года можно почувствовать себя в сказке. Замок Гарибальди, несмотря на средневековый облик, был построен в 2004 году по инициативе местного предпринимателя Олега Кузичкина, основателя мясоперерабатывающего предприятия «Фабрика качества». Вокруг замка ходит множество легенд — от названия до мифов о призраках. Такое название Олег Кузичкин дал замку в честь своего отца Гарибальди Аркадьевича Кузичкина. Гостиница оформлена в неоготическом стиле с элементами романтизма и викторианской эпохи. Чтобы создать иллюзию многовековой истории, замок искусственно состарили. В оформлении использованы детали, отсылающие к сказкам, мифам и легендам. На смотровой площадке за основным строением хорошо видны Король Артур и королева Гвиневра, а также рыцари Круглого стола, охраняющие центральный вход. На площади перед замком возвышается грозная скульптура рыцаря Беовульфа. На карнизах можно заметить гаргулий, у каждой из которых есть собственное имя. Балконы замка охраняют гигантские драконы, а грифоны словно спускаются по стенам. В окнах — яркие витражи, на двух из которых изображены Гвиневра и Ланселот. Территория перед замком засажена цветами, но главное зеленое украшение — гортензии, которые в разное время года меняют облик замка до неузнаваемости. К сожалению, внутрь замка пока не попасть — там до сих пор ведутся ремонтные работы, но любопытные туристы пытаются заглянуть сквозь узкий проем между прутьями решетки.

Далее стоит отправиться на набережную Автозаводского района. Здесь можно прогуляться по берегу Волги, покататься на велосипеде, наслаждаясь красивыми видами на реку.

Автор фото: Таисия Ашаева

Самая главная достопримечательность набережной — сухой фонтан длиной 700 метров. Там же вы найдете скульптуру «Прикосновение к древности».

Особое внимание заслуживает памятник Пальмиро Тольятти, который находиться на площади Свободы. Если вы думаете, что среди тысячу тропинок в парке вы не найдете ту, что ведет к скульптуре, то знайте, что бюст буквально сияет в лучах солнца, так что его будет трудно не заметить, и тем более пройти мимо. Художник Александр Фокин добился свечения благодаря, стеклу, из которого была сделана задняя стенка памятника. По его задумке такая композиция подразумевает некий симбиоз итальянских Альп, Жигулевских гор и реки Волги. На этом фоне и установлен сам бюст Пальмиро Тольятти, который устремил свой взгляд высоко в небо. Вопреки распространенному мнению, итальянский коммунист никогда не был в этом городе, но его имя стало символом эпохи и навсегда связано с историей города.

Чтобы полюбоваться на берег Волги, предлагаю отправиться по Лесопарковому шоссе прямиком к монументу Василию Татищеву.

Автор фото: Таисия Ашаева

Основатель города изображен в мундире, на коне. Изначально предполагалось, что всадник должен показывать рукой в сторону затопленного Ставрополя, но позже решили, что лучше сделать нейтральный жест в сторону современного Тольятти. Тут же расположен интересный объект «Лабиринт желаний». По поверьям местных жителей если пройти весь лабиринт и остановиться в центре, загадать желание, то оно обязательно сбудется.

Ну, а мы загадываем путешествовать без каких либо ограничений и возвращаемся в Казань.

Пересчитываем маршрут за один день:

Дорога: от 2 000 ₽ (туда-обратно из Казани) + 2 000 ₽ (на внутренние переезды)

Активности: от 1 000 ₽ (экскурсия у замка Гарибальди) + от 3 000 ₽ (прогулка на яхте)

Посещение набережной и прогулка по городу — бесплатно

Гастрономия: от 2 000 ₽ (сытные обед и ужин с местным колоритом)

Итоговый чек: от 4 000 ₽ до 10 000 ₽

Все эти города находятся всего в нескольких часах езды от Казани, и все они доказывают, что для ярких выходных не нужны огромные бюджеты. Достаточно желания увидеть новое, немного времени на планирование и готовность к большим открытиям. В конце концов, настоящее путешествие начинается не с покупки билета в далекую страну, а с умения удивляться тому, что находится рядом. И это умение, в отличие от валютных курсов, всегда стабильно.

Автор материала: Таисия Ашаева