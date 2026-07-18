Перечень осужденных, допускаемых к военной службе по контракту, хотят расширить
Запрет планируется снять по нескольким уголовным статьям.
В Государственную думу правительством России внесены законопроекты, расширяющие списки осужденных, допускаемых к военной службе по контракту. Документы появились в электронной базе палаты парламента.
Речь идет о гражданах с судимостью или подследственных, которые имеют право заключить контракт на военную службу в период мобилизации или военного времени. В законопроекте закреплен механизм «службы в обмен на освобождение». Исключения составляют лица, совершившие тяжкие преступления против государственной безопасности и половой неприкосновенности несовершеннолетних.
В перечень предлагается добавить лиц с неснятой или непогашенной судимостью по нескольким уголовным статьям - за контрабанду наличных денежных средств и алкоголя или табака, за участие в преступных сообществах, за незаконное проникновение на охраняемые объекты и нарушение требований безопасности на объектах ТЭК.
Законопроекты касаются также осужденных за оборот опасных веществ: незаконное обращение с радиоактивными веществами и их хищение, контрабанду наркотиков; организацию незаконной миграции и за деятельность нежелательных иностранных организаций.
Если закон будет принят, все эти граждане смогут подписывать контракт с Минобороны в особые периоды.
Законопроекты также расширяют список участников СВО, которых могут освободить от уголовной ответственности, и корректируют правила освобождения от уголовной ответственности призванных по мобилизации или ушедших на службу по контракту. Речь идет о совершивших преступления лицах, готовых искупить вину на службе в зоне боевых действий, пишет «Парламентская газета».
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