Запрет планируется снять по нескольким уголовным статьям.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Государственную думу правительством России внесены законопроекты, расширяющие списки осужденных, допускаемых к военной службе по контракту. Документы появились в электронной базе палаты парламента.

Речь идет о гражданах с судимостью или подследственных, которые имеют право заключить контракт на военную службу в период мобилизации или военного времени. В законопроекте закреплен механизм «службы в обмен на освобождение». Исключения составляют лица, совершившие тяжкие преступления против государственной безопасности и половой неприкосновенности несовершеннолетних.

В перечень предлагается добавить лиц с неснятой или непогашенной судимостью по нескольким уголовным статьям - за контрабанду наличных денежных средств и алкоголя или табака, за участие в преступных сообществах, за незаконное проникновение на охраняемые объекты и нарушение требований безопасности на объектах ТЭК.

Законопроекты касаются также осужденных за оборот опасных веществ: незаконное обращение с радиоактивными веществами и их хищение, контрабанду наркотиков; организацию незаконной миграции и за деятельность нежелательных иностранных организаций.

Если закон будет принят, все эти граждане смогут подписывать контракт с Минобороны в особые периоды.

Законопроекты также расширяют список участников СВО, которых могут освободить от уголовной ответственности, и корректируют правила освобождения от уголовной ответственности призванных по мобилизации или ушедших на службу по контракту. Речь идет о совершивших преступления лицах, готовых искупить вину на службе в зоне боевых действий, пишет «Парламентская газета».

Ранее сообщалось, что экс-замминистра обороны Тимуру Иванову отказали в заключении контракта. Решение приняли в военкомате Москвы.

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