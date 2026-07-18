Россиянам напомнили о праве возврата части НДФЛ за страхование жизни
Льгота касается договоров, заключенных с 1 января 2025 года.
С 1 сентября нынешнего года россияне смогут рассчитывать на налоговый вычет по взносам, уплаченным по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, поделился с ТАСС член комитета Государственной думы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
Депутат уточнил, что льгота распространяется на заключенные с 1 января 2025 года договоры.
- С 1 сентября 2026 года начинают действовать поправки в Налоговый кодекс, которые дают гражданам право на налоговый вычет по взносам, уплаченным по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, — цитирует Говырина ТАСС.
По словам депутата, при ставке 13% сумма составит до 52 тысяч рублей в год, а на верхних ступенях прогрессивной шкалы - до 88 тысяч рублей.
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