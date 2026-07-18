Клопы оккупировали массажные кресла в аэропорту Домодедово
Посетители жалуются на укусы на ногах и руках.
Пассажиры аэропорта Домодедово, решившие немного отдохнуть перед вылетом в массажных креслах, столкнулись с обитавшими в них насекомыми – клопами. Итог – вместо приятной расслабляющей процедуры волдыри на коже и зуд.
Как поделился с «Базой» один из пассажиров, перед вылетом они с женой ненадолго присели в массажные кресла, которых здесь несколько. Из соседнего кресла выскочил мужчина, на руке и ноге которого были укусы насекомых.
Сняв видео со следами «отдыха», молодой человек порекомендовал посетителям не рисковать и не садиться в эти кресла.
Как пояснили телеграм-каналу в пресс-службе аэропорта, за состояние кресел должен отвечать один из арендаторов, которому они и принадлежат. В администрации воздушной гавани заверили, что проведут с ним работу и проверят качество предоставляемых пассажирам услуг.
Ранее сообщалось, что полярная сова Герда встретила любовь в Казанском зооботсаду. Жених Кай проявил симпатию с первых минут знакомства.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Виновник, оказавшийся постоянным клиентом сервиса, выстрелил в сотрудника сервиса из травматического оружия.
Продавец пытался затянуть процесс дополнительными экспертизами, однако коллегия постановила отменить сделку и выселить пенсионерку из квартиры.
Доцент Финансового университета объяснил, почему зарплаты будут расти.
Производители республики в полном объеме выполняют обязательства по обеспечению АЗС топливом и даже увеличивают свои поставки.
Основная проблема связана с резким спросом.
В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.