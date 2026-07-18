Посетители жалуются на укусы на ногах и руках.

Автор фото: скриншот видео

Пассажиры аэропорта Домодедово, решившие немного отдохнуть перед вылетом в массажных креслах, столкнулись с обитавшими в них насекомыми – клопами. Итог – вместо приятной расслабляющей процедуры волдыри на коже и зуд.

Как поделился с «Базой» один из пассажиров, перед вылетом они с женой ненадолго присели в массажные кресла, которых здесь несколько. Из соседнего кресла выскочил мужчина, на руке и ноге которого были укусы насекомых.

Сняв видео со следами «отдыха», молодой человек порекомендовал посетителям не рисковать и не садиться в эти кресла.

Как пояснили телеграм-каналу в пресс-службе аэропорта, за состояние кресел должен отвечать один из арендаторов, которому они и принадлежат. В администрации воздушной гавани заверили, что проведут с ним работу и проверят качество предоставляемых пассажирам услуг.

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