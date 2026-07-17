Общество
17 июля 14:04
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«Вечерняя Казань»

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Полярная сова Герда встретила любовь в Казанском зооботсаду

Жених Кай проявил симпатию с первых минут знакомства.

Полярная сова Герда встретила любовь в Казанском зооботсаду

Автор фото: Казанский зооботсад

В Казанский зооботсад из Ярославля привезли полярную сову Герду. У нее уже есть опекуны - БФ «Живая природа и мир» и БФ развития культуры «Счастливые истории». Благодаря их поддержке Герда смогла обустроиться на новом месте, сообщили в пресс-службе зоопарка.

Там ее уже ждал жених Кай — завидный холостяк зооботсада. Он встретил подружку с большим интересом. Первое время птицы знакомились между вольерами, и самец сразу проявил симпатию. Даже сейчас он не отводит от спутницы глаз и старается подойти как можно ближе.

Автор фото: Казанский зооботсад

Ранее сообщалось, что в казанском зоопарке слонята из Лаоса выучили четыре команды. Ежедневно Сахар и Удача занимаются с двумя киперами. У слонов уже появляется свой распорядок дня. Каждые два часа они принимают пищу, а с утра находятся в стойлах, поскольку их вольер приводят в порядок.

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