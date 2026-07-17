Возможность снять деньги на кассе появилась во всех районах Татарстана
На территории региона такую услугу предоставляют более 1,8 тысячи торговых точек, в том числе магазины и заправки.
В республике продолжает развиваться сервис «наличные на кассе», который появился уже в 28 процентах торговых предприятий во всех районах Татарстана. Снять деньги можно в 1800 точках, в том числе в магазинах и АЗС. В среднем за раз жители обналичивают около 2,5 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка по республике Волго-Вятского ГУ Банка России.
Кассы, на которых можно снять наличные, оснащены специальной наклейкой и надписью на экране терминала для оплаты. Также информацию можно уточнить у продавца. О желании снять деньги сотрудника нужно предупредить перед завершением покупки — сумму включат в чек и выдадут, если в кассе есть необходимые купюры. Однако есть ограничение: в день можно снять не более пяти тысяч рублей, а в месяц — не более 30 тысяч.
Напомним, что в деревнях и селах также функционируют мобильные офисы. Транспорт с оборудованием объезжает района Татарстана по графику.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Виновник, оказавшийся постоянным клиентом сервиса, выстрелил в сотрудника сервиса из травматического оружия.
Неизвестные зашли в три магазина подряд, в цветочном пострадала женщина.
Большая часть сэкономленных средств в обязательном порядке вернётся обратно в федеральный бюджет.
Мужчина удалил публикацию после негативных комментариев, но отвечать всё равно придётся.
Продавец пытался затянуть процесс дополнительными экспертизами, однако коллегия постановила отменить сделку и выселить пенсионерку из квартиры.
В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.