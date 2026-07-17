На территории региона такую услугу предоставляют более 1,8 тысячи торговых точек, в том числе магазины и заправки.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В республике продолжает развиваться сервис «наличные на кассе», который появился уже в 28 процентах торговых предприятий во всех районах Татарстана. Снять деньги можно в 1800 точках, в том числе в магазинах и АЗС. В среднем за раз жители обналичивают около 2,5 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка по республике Волго-Вятского ГУ Банка России.

Кассы, на которых можно снять наличные, оснащены специальной наклейкой и надписью на экране терминала для оплаты. Также информацию можно уточнить у продавца. О желании снять деньги сотрудника нужно предупредить перед завершением покупки — сумму включат в чек и выдадут, если в кассе есть необходимые купюры. Однако есть ограничение: в день можно снять не более пяти тысяч рублей, а в месяц — не более 30 тысяч.

Напомним, что в деревнях и селах также функционируют мобильные офисы. Транспорт с оборудованием объезжает района Татарстана по графику.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.