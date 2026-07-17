Общество
17 июля 13:07
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Возможность снять деньги на кассе появилась во всех районах Татарстана

На территории региона такую услугу предоставляют более 1,8 тысячи торговых точек, в том числе магазины и заправки.

Возможность снять деньги на кассе появилась во всех районах Татарстана

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В республике продолжает развиваться сервис «наличные на кассе», который появился уже в 28 процентах торговых предприятий во всех районах Татарстана. Снять деньги можно в 1800 точках, в том числе в магазинах и АЗС. В среднем за раз жители обналичивают около 2,5 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка по республике Волго-Вятского ГУ Банка России.

Кассы, на которых можно снять наличные, оснащены специальной наклейкой и надписью на экране терминала для оплаты. Также информацию можно уточнить у продавца. О желании снять деньги сотрудника нужно предупредить перед завершением покупки — сумму включат в чек и выдадут, если в кассе есть необходимые купюры. Однако есть ограничение: в день можно снять не более пяти тысяч рублей, а в месяц — не более 30 тысяч.

Напомним, что в деревнях и селах также функционируют мобильные офисы. Транспорт с оборудованием объезжает района Татарстана по графику.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
пресс-служба МВД по Татарстану
Татарстанец открыл огонь в автомойке после отказа в обслуживании вне очереди

Виновник, оказавшийся постоянным клиентом сервиса, выстрелил в сотрудника сервиса из травматического оружия.

соцсети
Полиция начала проверку после нападений на продавцов в казанском посёлке Юдино

Неизвестные зашли в три магазина подряд, в цветочном пострадала женщина.

Павел Наумов / ИД «Вечерняя Казань»
Зюганов опроверг слухи о многомиллионных премиях депутатам Госдумы

Большая часть сэкономленных средств в обязательном порядке вернётся обратно в федеральный бюджет.

ГУ МВД России по Татарстану
Полиция вычислила нижнекамца, снявшего последствия атаки дронов

Мужчина удалил публикацию после негативных комментариев, но отвечать всё равно придётся.

Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
Верховный суд Татарстана встал на сторону покупателя в споре по Долинской схеме

Продавец пытался затянуть процесс дополнительными экспертизами, однако коллегия постановила отменить сделку и выселить пенсионерку из квартиры.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов

В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.