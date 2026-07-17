С 1 сентября появятся два обязательных курса по 34 часа каждый.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Минпросвещения решило обновить школьный предмет «Основы безопасности и защиты Родины». Его разделят на два самостоятельных курса, которые станут обязательными. Первый — «Безопасность жизнедеятельности», второй — «Начальная военная подготовка». Проект приказа уже опубликован.

Первый курс — про повседневную жизнь. Детей научат обращаться с бытовыми приборами, действовать при пожаре, вызывать спасателей, вести себя на дороге и во время катаклизмов, а ещё основам цифровой безопасности. Второй — про армию. Сюда войдут национальная безопасность, гражданская оборона, эвакуация, воинские уставы, строевая и первая помощь, а также темы противодействия экстремизму и терроризму.

На каждый курс выделят по 34 часа, обещают много практики с тренажёрами. Новые правила заработают с 1 сентября 2026 года для восьмиклассников и десятиклассников.

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