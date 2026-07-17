Воздушные суда передали 31-ой штурмовой авиаэскадрилье сухопутных войск.

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Два новых транспортно-штурмовых вертолета Ми-17В-5 производства Казанского вертолетного завода были переданы Центру армейской авиации сухопутных войск Индонезии. Два воздушных суда с регистрационными номерами HA-5234 и HA-5235 приняли на авиабазе Ahmad Yani в городе Семаранг провинции Центральная Ява. Об этом сообщает центр анализа мировой торговли оружием.

Вертолеты выполнили проверочный облет, подтвердив готовность к выполнению необходимых задач. Воздушные суда получила 31-ой штурмовая авиаэскадрилья. Только это подразделение из всех сухопутных войск Индонезии использует Ми-17В-5. Авиаэскадрилья занимается перевозкой войск, тактическим десантированием, эвакуацией пострадавших, доставкой грузов, пожаротушением и поисково-спасательными операциями.

Поставки выполняются в рамках программы военно-технического сотрудничества Индонезии с Россией в том числе условиях государственного экспортного кредита.

Ранее сообщалось, что контракт авиакомпании S7 с Государственной транспортной лизинговой компанией на поставку до 100 самолётов Ту-214 находится под угрозой срыва. Проблема заключается в том, что Казанский авиазавод не может гарантировать модернизацию кабины под экипаж из двух человек вместо трех.

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