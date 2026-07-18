Общество
18 июля 12:01
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Налоговая Татарстана предупредила о рисках зарплаты «в конверте»

Серая зарплата лишает как минимум больничных.

Налоговая Татарстана предупредила о рисках зарплаты «в конверте»

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Управлении федеральной налоговой службы по Татарстану напомнили, чем опасна зарплата «в конверте». Работник, который соглашается на неофициальный заработок, по сути остаётся без социальных гарантий. Ему могут не оплатить сверхурочные, больничный или отпуск, а при увольнении — не рассчитать полностью. Плюс такая схема бьёт по будущей пенсии и мешает взять кредит.

Работодатели же, выплачивая серые зарплаты, уклоняются от налогов и страховых взносов. Но налоговая ведёт с этим борьбу. За пять месяцев 2026 года благодаря работе межведомственных комиссий в республике легализовали доходы тысяч работников. Бюджет дополнительно получил 204 миллиона рублей НДФЛ и 706 миллионов страховых взносов. А 85 процентов работодателей, которых вызывали на комиссии из-за низких зарплат, повысили выплаты сотрудникам.

Если работодатель отказывается оформлять официально, можно жаловаться в суд, прокуратуру, трудовую инспекцию или саму налоговую. Проверить, платит ли работодатель налоги и взносы, можно в личном кабинете на сайте ФНС в разделе «Доходы».

Ранее мы писали, что пенсионерам в России намерены выплачивать «зарплату» за уход за внуками. Ежемесячное пособие положено пожилым, воспитывающим детей до трех лет.

Также сообщалось, что оплата услуг на карту продавца грозит россиянам беседой с органами. То же самое касается перечисления зарплаты не с расчетного счета организации, а из «своего кармана».

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
пресс-служба МВД по Татарстану
Татарстанец открыл огонь в автомойке после отказа в обслуживании вне очереди

Виновник, оказавшийся постоянным клиентом сервиса, выстрелил в сотрудника сервиса из травматического оружия.

Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
Верховный суд Татарстана встал на сторону покупателя в споре по Долинской схеме

Продавец пытался затянуть процесс дополнительными экспертизами, однако коллегия постановила отменить сделку и выселить пенсионерку из квартиры.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Зарплаты продолжат обгонять инфляцию из-за дефицита кадров и роста МРОТ

Доцент Финансового университета объяснил, почему зарплаты будут расти.

пресс-служба Авито
В Татарстане на продажу выставили три необычные модели кабриолета

У жителей есть возможность приобрести MG MGA 1962 года, MINI Cooper Cabrio и Ford Mustang.

Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»
Топливный кризис в Казани осложняется покупками бензина про запас

Производители республики в полном объеме выполняют обязательства по обеспечению АЗС топливом и даже увеличивают свои поставки.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов

В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.