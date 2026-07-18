Серая зарплата лишает как минимум больничных.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Управлении федеральной налоговой службы по Татарстану напомнили, чем опасна зарплата «в конверте». Работник, который соглашается на неофициальный заработок, по сути остаётся без социальных гарантий. Ему могут не оплатить сверхурочные, больничный или отпуск, а при увольнении — не рассчитать полностью. Плюс такая схема бьёт по будущей пенсии и мешает взять кредит.

Работодатели же, выплачивая серые зарплаты, уклоняются от налогов и страховых взносов. Но налоговая ведёт с этим борьбу. За пять месяцев 2026 года благодаря работе межведомственных комиссий в республике легализовали доходы тысяч работников. Бюджет дополнительно получил 204 миллиона рублей НДФЛ и 706 миллионов страховых взносов. А 85 процентов работодателей, которых вызывали на комиссии из-за низких зарплат, повысили выплаты сотрудникам.

Если работодатель отказывается оформлять официально, можно жаловаться в суд, прокуратуру, трудовую инспекцию или саму налоговую. Проверить, платит ли работодатель налоги и взносы, можно в личном кабинете на сайте ФНС в разделе «Доходы».

Ранее мы писали, что пенсионерам в России намерены выплачивать «зарплату» за уход за внуками. Ежемесячное пособие положено пожилым, воспитывающим детей до трех лет.

Также сообщалось, что оплата услуг на карту продавца грозит россиянам беседой с органами. То же самое касается перечисления зарплаты не с расчетного счета организации, а из «своего кармана».

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