В республике насчитали почти четыре тысячи кладбищ, больше трёх тысяч из них действуют.

Автор фото: ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане навели цифровой порядок в данных о кладбищах и очистных сооружениях. По поручению республиканского Кабмина специалисты Фонда пространственных данных вместе с муниципалитетами провели ревизию. Теперь все сведения актуальны и привязаны к градостроительным изменениям.

По свежим данным на июнь 2026 года, в республике насчитывается 3841 кладбище. Большинство — 3366 — действующие, а 256 находятся в границах городов и посёлков городского типа. Параллельно обновили и перечень муниципальных очистных сооружений.

Первый замминистра земельных и имущественных отношений республики Артур Галиев подчеркнул, что такая актуализация — важная часть цифровой трансформации управления землёй. Работа по созданию единого достоверного цифрового пространства в Татарстане продолжается.

Ранее сообщалось, что реестр захоронений выдающихся людей из 500 имен создали в Татарстане. Большинство мест погребения находятся на Арском и Ново-Татарском кладбищах Казани.

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