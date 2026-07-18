Общество
18 июля 13:28
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«Вечерняя Казань»

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ФАС меняет правила возврата ж/д билетов ради борьбы с перекупщиками

Перевозчикам разрешат удерживать до десяти процентов стоимости билета при отказе.

ФАС меняет правила возврата ж/д билетов ради борьбы с перекупщиками

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Федеральная антимонопольная служба взялась за перекупщиков железнодорожных билетов. В ведомстве разработали новые правила возврата, которые должны переломить ситуацию. Сейчас стоимость отказа от билета минимальна, и этим активно пользуются спекулянты. В результате возврат проездных документов вырос втрое по сравнению с допандемийным периодом.

По новым правилам перевозчики смогут сами устанавливать размер сбора за возврат, но он не должен превышать десяти процентов от цены билета. В ФАС рассчитывают, что это сократит число возвратов, уберёт искусственный дефицит и обеспечит наличие билетов в продаже, особенно в пик сезона.

Цифры впечатляют: за 2025 год вернули больше 25 миллионов билетов, а обратно выкупили только 5,9 миллиона. Ещё 9 миллионов мест вообще не продали.

Напомним, 26 июня президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах для перекупщиков: физлицам грозит от пяти до десяти тысяч рублей, юрлицам — от 400 до 500 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что ВСМ Москва — Нижний Новгород — Казань получила все разрешения. Данный маршрут назвали самым эффективным в России.

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