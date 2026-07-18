Общество
18 июля 12:53
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«Вечерняя Казань»

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Грозы и сильный ветер накроют Татарстан 19 июля

Спасатели просят не прятаться под деревьями.

Грозы и сильный ветер накроют Татарстан 19 июля

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Ночью и днём 19 июля в Татарстане ожидается непогода. По прогнозу, в республике пройдут грозы, а ветер усилится до 15–17 метров в секунду.

Спасатели просят не укрываться под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередач. На улицах и дорогах нужно быть особенно осторожными, детей — не оставлять без присмотра, а пожилым и больным людям — помочь. В экстренной ситуации звонить по номеру 112.

Ранее мы писали, что погодные «качели» станут новой климатической нормой для Казани. Погода в республике не радует постоянством: на улице либо очень жарко, либо всего за пару дней выпадает месячная норма осадков. Дорожные службы работают 24/7, а садовники и аграрии подсчитывают ущерб от дождей.

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