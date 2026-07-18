Общество
18 июля 12:30
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«Вечерняя Казань»

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Первые владельцы отечественного электромобиля «Атом» начали получать ключи

До конца года компания планирует передать покупателям не меньше трёх тысяч машин.

Первые владельцы отечественного электромобиля «Атом» начали получать ключи

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Производитель российского электрокара «Атом» приступил к выдаче автомобилей первым клиентам. Как сообщили ТАСС в пресс-службе АО «Кама», машины вручают тем, кто оформил бронирование ещё на стадии ранних предзаказов. Всех покупателей заранее пригласили на получение транспорта.

Выдача будет идти по графику с 16 июля до 15 октября. А до конца года производитель рассчитывает передать клиентам ещё как минимум три тысячи серийных электромобилей.

Напомним, емкость батареи «Атома» 77 кВт/ч, для зарядки от 20 до 80% потребуется около 40 кВт. При использовании зарядки мощностью 44 кВт/ч нужно заряжать чуть менее часа. Обычная зарядка, кирпич так называемый, дает заряд до 7 кВт/ч, до 14 кВт дает домашний. То есть городские жители будут заряжать около 50 минут, чтобы получить возможность проехать около 350—400 километров.

Источник: ИД «Вечерняя Казань»

Даже при 20-градусном морозе батарея обеспечит не менее 312 километров хода. Это стало возможным в том числе благодаря «закрытому термостатическому контуру». Технология позволяет энергоемкое тепло от электродвигателя направить, например, на обогрев и выход на рабочую температуру батареи.

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