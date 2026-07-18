Количество запросов выросло в два с половиной раза, регион вошёл в топ-5 по аренде домов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Этим летом Татарстан неожиданно для многих стал главным рыболовным регионом страны. По данным «Авито Услуг», спрос на организацию рыбалки в республике взлетел в два с половиной раза по сравнению с прошлым годом. Аренда лодок и снастей прибавила 94 процента. Это лучший показатель в России.

В целом по стране спрос на рыболовное снаряжение в июне подскочил на 69 процентов. Больше всего запросов по-прежнему приходится на Приволжский федеральный округ — 26 процентов от общероссийского спроса. Рядом с Татарстаном в лидерах роста Алтай и Марий Эл, где тоже заметно прибавили и организация рыбалки, и аренда снаряжения.

«Авито Путешествия» выяснили, что Татарстан вошёл и в пятёрку самых популярных регионов для аренды загородных домов ради рыбалки. В среднем такой дом стоит 10 500 рублей в сутки, снимают его на три ночи компанией из пяти человек. Планируют поездки заранее, примерно за полтора месяца. В «Авито» напоминают, что перед выездом стоит проверить правила рыбной ловли на сайте Росрыболовства.

Ранее мы писали, в каких районах Татарстана чаще всего ловили рыбаков-нарушителей. Возбуждено 20 уголовных дел.

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