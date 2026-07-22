Дом на Кави Наджми признан аварийным, а его внезапное обрушение может задеть соседние здания, признали инженеры. В Комитете по охране ОКН говорят о «воссоздании» дома, однако никаких дат пока назвать не могут.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

На реставрацию объектов культурного наследия в Татарстане выделили 3,2 миллиарда рублей, башню Сююмбике хотят вернуть туристам, а Мергасовский дом в Казани собираются разобрать и воссоздать заново, сообщил на брифинге глава Комитета по охране ОКН республики Иван Гущин. Рассказываем, как сохраняют здания по всей республике.

Так что там с Мергасовским домом?

Мергасовский дом появился в Казани в 1928 году. Здание стало одним из редких образцов авангардной архитектуры в столице Татарстана и первой в городе многоэтажкой с канализацией. Мергасовский также считался «писательским домом» — в разное время в нем жили татарские писатели Абдулла Алиш и Кави Наджми, художники и другие деятели искусства.

Часть жизни дома до сих пор покрыта тайной. Например, нет единого мнения о том, кто был архитектором здания. По одним источникам, это Сергей Глаголев и Петр Сперанский, по другим — художник и архитектор Дмитрий Федоров. Вместе с интересной архитектурой дом выделялся и состоянием — трещины на нем пошли через месяц после ввода, батареи в здании были распределены совершенно случайно, а в квартирах поселилась плесень. Однако, не смотря на все это, жили в доме на Кави Наджми еще многие и многие годы. В 1959 году здание вошло в ряд объектов культурного наследия, в 1981-м на нем появилась серьезная трещина, а в двухтысячных объект признали аварийным.

Почти десять лет ушло на то, чтобы из Мергасовского выехали все жители - с 2022-го здание осталось пустовать. Несколько лет там появлялись лишь туристы, фотографы и заинтересованные прохожие. В марте 2025 года дом наконец стали окружать строительными лесами и баннерами, но чиновники продолжали говорить, что «похвастаться нечем». Эксперты расходились во мнениях: одни говорили о возможности реставрации, другие считали, что здание проще разобрать и воссоздать заново.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань» Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань» Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань» Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Наконец, на последнем брифинге Гущин смог ответить на «острый вопрос» — обследование объекта наконец завершено. Спикер зачитывал отрывки из оценки технического состояния дома. Итак, в Мергасовском доме есть трещина в 40 миллиметров, механические повреждения и выпадение камней. Несущая способность состояния фундамента не обеспечивается, а техническое состояние признано аварийным. Аварийным также признали состояние кирпичных стен, перекрытия и крыши. В «недопустимом» по ГОСТу состоянии находятся лестницы, а отмостки и вовсе отсутствуют. Оценили и влияние здания на окружающую застройку при возникновении аварийных ситуаций — возможно обрушение как фрагментов стен, так и конструкции в целом. Они могут упасть на ближайшее здание на Кави Наджми, 22/24, здание на Дзержинского, 16, проезжую часть по Кави Наджми/Дзержинского.

— Инженеры советуют разборку аварийного здания. Выборочный демонтаж без полной разборки невозможен, поскольку стены разделены трещиной на отдельные блоки, не имеющие связи между собой. Сохранение каких-либо несущих конструкций без риска прогрессирующего обрушения всего здания исключено, — рассказал Гущин.

Как рассказал руководитель комитета, они «будут выходить» на противоаварийные работы с последующим воссозданием. Сначала нужно провести государственную историко-культурную экспертизу, которая определит, как здание будут приспосабливать под современное использование. Госжилфонду также предстоит разработать новый пакет документов с архитектурными решениями и планом противоаварийных мероприятий. Только после этого будет проведена государственная итоговая экспертиза.

На ОКН выделили 3,2 миллиарда рублей

Всего в 2026 году на охрану культурного наследия в Татарстане выделили 3,2 миллиарда. Из этой суммы больше всего дала сама республика — 2,4 миллиарда, из федерального бюджета выделили 216 миллионов. Еще полмиллиарда составили внебюджетные инвестиции. Это, по словам Гущина, позволяет комитету вести работы сразу на нескольких десятках объектов по всей республике.

Так, в этом году в Татарстане после многолетней (и не только) реставрации открыли несколько зданий. В Заинском районе обновили уникальный памятник деревянного зодчества – мечеть начала двадцатого века. Мечеть из дерева также отремонтировали в Высокогорском районе. Место особенно тем, что молитвы там читают на кряшенском языке.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань» Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань» Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань» Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

— Объект был практически полностью утрачен (это бывший клуб советского времени, зернохранилище), но мы восстановили и экстерьер, и интерьер по всем нормам ГОСТа для деревянных сооружений, — отметил Гущин.

Александровский детский приют на Бутлерова обновили менее чем за полгода и превратили в филиал фонда «Защитники Отечества». В этом году открылся обновленный Петропавловский собор — к его 300-летию завершили реставрацию росписей нижнего храма и храма Николая Чудотворца. Его, кстати, только вчера освятил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

— После посещения Петропавловского собора и Николаевского храма патриарх ознакомился с материалами по восстановлению деревянных храмов Татарстана и дал высокую оценку деятельности по сохранению нашего исторического наследия, — сообщил Гущин.

Спикер также рассказал о работе по вовлечению аварийных объектов в хозяйственный оборот: с 2023 года инвесторам передали двадцать домов. В этом году запланирована передача еще 41.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

— Понятно, что силами бюджета все проблемы мы не снимем, поэтому задача — находить инвесторов, — пояснил Гущин. — Ключевой наш партнер здесь — платформа «Наследие доноров», где размещено 60–65 объектов. Там полная информация о состоянии, охранном статусе, границах участка. Инвестор получает фактически уже готовый объект с обязательством восстановить его до декабря 2027 года.

Для инвесторов действуют льготные кредиты — 6% для гостиниц площадью свыше 600 «квадратов» и 9% базовая ставка для остальных. Говоря о продаже объектов за один рубль, глава комитета привел в пример усадьбу Гагарина в Камско-Устьинском районе и другие объекты, переданные инвесторам и епархии. Ключевое здесь — не просто продать объект, а найти добросовестного инвестора, который вложит ресурсы и сделает интересный культурный проект, отметил глава комитета по охране ОКН.

Гущин также рассказал о цифровизации: сейчас идёт интеграция с платформой «ДОМ.РФ», и работа с инвесторами переходит в онлайн. С начала марта 2027 года вступают в силу изменения в законодательстве: упрощается порядок содержания объектов, отменяется обязательная госэкспертиза для ряда работ, появляется возможность привлекать средства будущих жильцов при приспособлении объектов под многоквартирные дома.

Будущее кремля и башни Сююмбике

— Много вопросов ежегодно поступает по объектам ЮНЕСКО. Мы поддерживаем их в надлежащем состоянии, проводим достаточно глубокие реставрационные и укрепительные работы. Однако не всё ещё сделано по Казанскому кремлю — поэтому на четырёх участках работы продолжаются. Несмотря на то что кремль — объект известный, он очень большой: в его составе более 40 объектов недвижимости с поэтапным развитием, — рассказал Гущин.

Продолжается и реставрация башни Сююмбике — там ремонтируют кирпичную кладку, гидроизоляцию и окна, а также планируют восстановление водоотведения и кровли. Стоимость этого этапа — 136,6 миллиона рублей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

— Очень хочу, чтобы башня вновь выполняла свою функцию как сто лет назад: чтобы её посещали туристы, — заявил Гущин. — Внутри стоит сооружение в виде билетной кассы, сохранились надписи на исторических лестницах, например «Здесь был Иван Иванович»... Башня сложная, дорогая, большая — она на контроле.

«Вопросы приспособления» будут решать вместе с Казанским кремлем, предупредил спикер. Есть вопросы по безопасности — каждый год усиливаются противопожарные нормы, а существующие проходы на ярусы просто не имеют нормативного характера, там очень высокий градус лестницы. «Как это будет согласовано с современными требованиями — посмотрим», заключил глава комитета.