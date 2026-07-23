Общество
23 июля 11:23
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«Вечерняя Казань»

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Татарстанцев начали обманывать от имени муфтия Камиля хазрата Самигуллина

Не стоит давать незнакомцам личные данные или служебную информацию.

Татарстанцев начали обманывать от имени муфтия Камиля хазрата Самигуллина

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Жителей Татарстана предупредили о том, что мошенники начали действовать от имени муфтия республики Камиля хазрата Самигуллина.

«Предостерегаем вас от подозрительных звонков и сообщений, в которых просят указать ваши личные данные или служебную информацию, а также перечислить средства», - говорится в сообщении ДУМ РТ.

Татарстанцам рекомендовали по всем вопросам обращаться к мухтасибам ДУМ РТ. В управлении работает кол-центр, звонок бесплатный: 8 800 222 76 67. Кроме того, Камиль хазрат Самигуллин ведет личный прием по телефону: +7 (843) 237-94-53.

Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать казанцев, звоня от имени сотрудников мэрии. Аферисты сообщают, что горожанам якобы полагаются денежные выплаты.

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