Общество
25 июня 10:36
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«Вечерняя Казань»

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С сына миллиардера Потанина в США сняли санкции

Также ограничения были убраны с еще нескольких россиян.

С сына миллиардера Потанина в США сняли санкции

Автор фото: скриншот видео YouTube

Из санкционных списков в США убрали семь физических и юридических лиц, включая Ивана Потанина — сына владельца холдинга «Интеррос» миллиардера Владимира Потанина. Об этом говорится в сообщении Минфина США.

Также из-под ограничений убрали акционера Совкомбанка Михаила Клюкина, бывших топ-менеджеров «ФК Открытие» Германа Белоуса, Ирину Кремлеву, Виктора Николаева и Надию Черкасову, а также Максима Смирнова.

Санкции сняли с двух грузовых кораблей — «Вячеслав Аршинов» и «Геннадий Егоров».

Ранее сообщалось, что США возобновили санкции против российской нефти на танкерах. Администрация Дональда Трампа позволила истечь сроку приостановки ограничений.

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