Расширение перечня позволит защитить право россиян на получение необходимой помощи.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев предложил включить в «белые списки» официальные сайты и интернет-ресурсы российских социально ориентированных некоммерческих организаций. Соответствующее обращение направлено главе Минцифры Максуту Шадаеву, пишет РИА Новости.

В частности, в «белые списки» предлагается внести сайты исполнителей общественно полезных услуг, а также поставщиков социальных услуг Краснодарского края, которые используются для приема обращений граждан и оказания социальной поддержки. В том числе ресурсы организаций, оказывающих бесплатную юридическую, социальную и волонтерскую помощь.

Расширение перечня позволит обеспечить равный доступ россиянам к социально значимым сервисам и защитить их право на получение необходимой помощи.

Ранее сообщалось, что в Госдуме ждут включения всех банков в «белые списки» к осени. Сейчас в списке мало организаций, что ставит банки в неравные условия.

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