Общество
25 июня 10:55
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«Вечерняя Казань»

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В соседней с Татарстаном Ульяновской области ограничили продажу топлива

В руки отпускают по 40 литров бензина на одну легковушку.

В соседней с Татарстаном Ульяновской области ограничили продажу топлива

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На заседании оперативного штаба под руководством губернатора Ульяновской области Алексея Русских было принято решение об ограничении продажи топлива — в руки выдается по 40 литров бензина и 100 литров дизеля на легковую машину, грузовикам положено до 300 литров дизельного топлива. В соседнем регионе также наложили запрет на продажу в потребительские емкости. Сообщение об этом появилось на сайте правительства Ульяновской области.

«Для транспорта экстренных и оперативных служб, спецтехники ЖКХ и ТЭК, пассажирского общественного транспорта, сельхозтоваропроизводителей продажа топлива будет производиться без ограничений. Данные меры временные и будут действовать до особого распоряжения», — говорится в публикации.

Ранее в материале «Вечерней Казани» мы разбирались, что послужило причиной введения ограничений на АЗС Татнефти. Ситуация усугубилась внезапными техническими неполадками: в точках сети фактически перестали принимать банковские карты. Позже стало известно, что и на заправках Газпрома ввели лимиты на продажу — бензин отпускают по 30 литров на одно авто, а дизель — по 50 литров.

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