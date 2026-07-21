Шествие прошло от Благовещенского собора вокруг Казанского кремля до Крестовоздвиженской церкви.

Автор фото: МВД по Татарстану

В столице республики во время Крестного хода с образом Казанской иконы Божией Матери общественный порядок охраняли 200 сотрудников полиции и Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Шествие прошло от Благовещенского собора вокруг Казанского кремля до Крестовоздвиженской церкви. Дорожную безопасность обеспечили дополнительные экипажи ГАИ и заграждения, которые принудительно останавливали авто.

Ранее сообщалось, что в крестном ходе приняли участие более семи тысяч человек, в том числе священнослужители Казанской епархии, верующие казанцы и паломники из разных регионов России.

После шествия чтимый Казанский образ Царицы Небесной внесли в возрожденный храм в честь Тульского образа святителя Николая. Здесь чудотворный образ приняли первыми, в 1579 году. Отреставрированный храм освятил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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