Городская среда
21 июля 01:35
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«Вечерняя Казань»

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Храм Николы Тульского в Казани восстановили в рекордно короткие сроки

После чина великого освящения здесь пройдет первая Божественная литургия.

Храм Николы Тульского в Казани восстановили в рекордно короткие сроки

Автор фото: tatmitropolia.ru

В праздник явления Казанской иконы Божией Матери, который православные христиане отметят 21 июля, в городе пройдет знаменательное событие – откроется восстановленный храм Николы Тульского, куда торжественно внесут чтимый образ, сообщил на деловом понедельнике начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями исполкома города Ильгиз Сарманов. 

Праздничное мероприятие начнется в 7:30 торжественным молебном в Благовещенском соборе. Затем состоится крестный ход от храма вокруг Казанского Кремля и далее по улицам Батурина – Карла Маркса – Миславского – до Богородицкого монастыря. 

Когда крестный ход прибудет в монастырь, чтимый образ Казанской иконы Божией Матери торжественно внесут в возрожденный храм Николы Тульского, после чего пройдет чин великого освящения храма и в 10:00 начнется первая в его новейшей истории Божественная литургия. 

Ильсур Метшин подчеркнул, что восстановительные работы в храме проведены в кратчайшие сроки и с достойным качеством. Мэр Казани поблагодарил всех, кто принимал участие в этом проекте. 

«Масштабные восстановительные работы были проведены в сжатые сроки. Практически из руин воссоздан исторический облик храма. Были возвращены фасады, колонны, барабан, купол и крест. Работа над внутренним обликом храма проводилась по минимальным архивным данным, по сохранившимся описям, историческим чертежам из Национального музея РТ и аналогам храмовой архитектуры соответствующего периода», – цитирует Ильгиза Сарманова пресс-служба мэрии Казани. 

Кроме того, рабочие благоустроили и озеленили территорию: сделали пешеходные дорожки, ливневую канализацию, освещение, установили чугунные фонарные столбы.

Ранее сообщалось, что патриарх Кирилл посетил в Казани Петропавловский собор. Предстоятель Русской православной церкви подчеркнул, что Татарстан – «пример для очень многих других мест».

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