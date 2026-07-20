В Казани на месяц перекроют участок улицы Тихомирнова
Ограничения обусловлены строительством кабельной канализации у Суконной слободы.
В столице республики с 22 июля по 16 августа будет закрыт проезд на участке улицы Тихомирнова рядом со станцией метро «Суконная слобода». Об этом предупредили в пресс-службе мэрии Казани.
Движение перекроют в районе дома №65а по улице Петербургской. Ограничения связаны со строительством кабельной канализации.
Напомним, что в Казани на три месяца также закроют движение по улице Чехова из-за строительства жилого комплекса. Частичное ограничение введут с 22 июля по 11 октября. На участке перекроют тротуары в районе здания № 28 на Чехова, а проезжая часть будет недоступна в сторону улицы Лесгафта.
Также в центре города введут ограничения из-за проведения Крестного хода с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери. С 7:00 21 июля перекроют движение по Большой Красной, Кремлевской, Профсоюзной и еще ряду улиц.
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