Городская среда
20 июля 14:17
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«Вечерняя Казань»

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В Казани на месяц перекроют участок улицы Тихомирнова

Ограничения обусловлены строительством кабельной канализации у Суконной слободы.

В Казани на месяц перекроют участок улицы Тихомирнова

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

В столице республики с 22 июля по 16 августа будет закрыт проезд на участке улицы Тихомирнова рядом со станцией метро «Суконная слобода». Об этом предупредили в пресс-службе мэрии Казани.

Движение перекроют в районе дома №65а по улице Петербургской. Ограничения связаны со строительством кабельной канализации.

Напомним, что в Казани на три месяца также закроют движение по улице Чехова из-за строительства жилого комплекса. Частичное ограничение введут с 22 июля по 11 октября. На участке перекроют тротуары в районе здания № 28 на Чехова, а проезжая часть будет недоступна в сторону улицы Лесгафта.

Также в центре города введут ограничения из-за проведения Крестного хода с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери. С 7:00 21 июля перекроют движение по Большой Красной, Кремлевской, Профсоюзной и еще ряду улиц.

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