Меры введут на два дня.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С 20 по 21 июля в Казани ограничат движение и стоянку транспорта. Это связано с проведением крестного хода с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви, сообщили в мэрии.

С 20:00 20 июля до 9:30 21 июля нельзя будет проехать по улице Миславского, на участке от Карла Маркса до Большой Красной. С 7:00 до 9:30 21 июля ограничат движение по Большой Красной, на участке от Япеева до Батурина.

А с 7:00 21 июля меры введут на улицах:

- Кремлевская, на участке от Чернышевского до площади Первого Мая;

- Профсоюзная, на участке от Чернышевского до площади Тысячелетия;

- съезд с площади Первого Мая, на участке от Кремлевской до Профсоюзной;

- Баумана, на участке от Профсоюзной до Батурина;

- съезд с площади Тысячелетия на Батурина;

- съезд с Батурина на Кремлевскую транспортную дамбу;

- Батурина, на участке от Кремлевской транспортной дамбы до Дзержинского;

- Карла Маркса, на участке от Лобачевского до Батурина;

- Япеева, на участке от Дзержинского до Большой Красной (при необходимости);

- Миславского, на участке от Карла Маркса до Дзержинского.

Ранее сообщалось, что в Казани 1 августа перекроют улицы у Чаши из-за авиационного праздника. Под ограничения попадают обе стороны улицы Сибгата Хакима.

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