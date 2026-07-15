Городская среда
15 июля 21:39
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«Вечерняя Казань»

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За полгода в общественном транспорте Казани поймали почти 1,5 тысячи «зайцев»

За безбилетный проезд предусмотрен штраф в 2500 рублей.

За полгода в общественном транспорте Казани поймали почти 1,5 тысячи «зайцев»

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

За шесть месяцев этого года контролеры поймали 1401 человека, едущего без билета в общественном транспорте Казани. Жителям напомнили, что проезд - платная услуга. Оплату нужно производить в течение одной остановки.

Также если пассажиру не дали билет, то можно получить штраф. Поэтому люди должны заранее заботиться о том, чтобы карта не была в черном списке, иметь при себе наличные или вовремя пополнять транспортную или банковскую карты. Штраф за безбилетный проезд составляет 2500 рублей, напомнили в комитете по транспорту города.

Ранее сообщалось, что в Нижнекамске откажутся от кондукторов в общественном транспорте. Город с 1 сентября полностью перейдет на интеллектуальную систему.

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