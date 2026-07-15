В Татарстане ремонтируют обход Кукмора
Протяженность участка — более трех километров.
По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Татарстане ремонтируют восточный обход поселка Кукмор на участке км 7,8– км 10,9. Его протяженность — 3,146 километра, сообщили в Минтранспорта республики.
Рабочие уже обустроили выравнивающий слой асфальтобетонной смеси, уложили верхний слой покрытия на площади в 27 063 «квадрата». Еще предстоит укрепить обочины щебнем на площади 7 086 «квадратов».
Ранее сообщалось, что в Казани ремонтируют 135 дорог общей протяженностью более 100 километров. На ремонтные работы выделено 13,2 миллиарда рублей. Еще три миллиарда рублей направлено на возведение сложных объектов: дублеров, путепроводов через железную дорогу и мостовых переходов протяженностью почти четыре километра.
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