В Казани в Старо-Татарской слободе построили новый жилой комплекс
Квартал состоит из двух малоэтажных домов и всего 32 квартир.
В столице республики на территории Старо-Татарской слободы возвели новый жилой комплекс. Он расположился на улице Габдуллы Тукая, сообщает пресс-служба Госстройнадзора Татарстана.
На данный момент ведомство проверяет постройку на соответствие изначальному проекту. Комплекс состоит их двух корпусов в 3 и 4 этажа — там расположилось всего 32 квартиры, в том числе двухуровневые, общей площадью в 2,4 тысячи «квадратов». Здания построены из монолитного железобетона и плитного фундамента. На территории предусмотрены подземная парковка, террасы и коммерческие помещения. Строительство началось еще в мае 2023 года.
Ранее сообщалось, что годовой план по строительству жилья в республике завершен на 72 процента. За первое полугодие в эксплуатацию было введено 2,271 миллиона квадратных метров жилья. В конце года этот показатель должен равняться 3,175 миллиона.
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