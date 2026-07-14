Городская среда
14 июля 19:07
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«Вечерняя Казань»

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В Казани в Старо-Татарской слободе построили новый жилой комплекс

Квартал состоит из двух малоэтажных домов и всего 32 квартир.

В Казани в Старо-Татарской слободе построили новый жилой комплекс

Автор фото: Госстройнадзор РТ

В столице республики на территории Старо-Татарской слободы возвели новый жилой комплекс. Он расположился на улице Габдуллы Тукая, сообщает пресс-служба Госстройнадзора Татарстана.

На данный момент ведомство проверяет постройку на соответствие изначальному проекту. Комплекс состоит их двух корпусов в 3 и 4 этажа — там расположилось всего 32 квартиры, в том числе двухуровневые, общей площадью в 2,4 тысячи «квадратов». Здания построены из монолитного железобетона и плитного фундамента. На территории предусмотрены подземная парковка, террасы и коммерческие помещения. Строительство началось еще в мае 2023 года.

Ранее сообщалось, что годовой план по строительству жилья в республике завершен на 72 процента. За первое полугодие в эксплуатацию было введено 2,271 миллиона квадратных метров жилья. В конце года этот показатель должен равняться 3,175 миллиона.

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