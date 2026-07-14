Рабочие обустроили заграждения и обновили настилы.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С начала 2026 года в Татарстане отремонтировали ряд железнодорожных переездов. В частности, были обустроены заграждения на переездах 49-го километра участка Ватан – Миннибаево, 32-го километра участка Ватан – Письмянка, 74-го километра между станциями Кульшарипово и Альметьевская и 174-го километра на пути от станции Круглое Поле до Набережных Челнов.

Кроме того были отремонтированы настилы на переезде 1247-го километра станции Базаровка. Об этом сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

Ранее сообщалось, что до Москвы из Казани из-за спроса назначили еще один поезд. Состав будет следовать в отдельные даты с июля по сентябрь. Поезд будет останавливаться на станциях Зеленый Дол, Канаш, Сергач, Арзамас-2, Муром-1.

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