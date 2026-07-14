Городская среда
14 июля 16:54
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

В Доме-музее Ленина в Казани обновили летнюю сцену и скамейки

Последние несколько лет мероприятия на площадке не проводили из-за ее плачевного состояния.

В Доме-музее Ленина в Казани обновили летнюю сцену и скамейки

Автор фото: kzn.ru

В столице республики завершили ремонт летней сцены Дома-музея В.И. Ленина. В сквере у здания также обновили 16 скамеек, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Рабочие восстановили площадку размерами 5,5 х 3,5 х 2,5 метра — убрали старую краску, отшкурили поверхность, заменили старые доски и укрепили хлипкие конструкции. Стены и потолок эстрады покрыли специальным антисептиком, а пол — износостойкой краской.

Последние несколько лет мероприятия на площадке не проводили из-за ее плачевного состояния. Обновить сцену удалось благодаря поддержке застройщика ЖК «Заря». Как отметил заведующий домом-музеем Марк Шишкин, для многих местных жителей пройтись по экспозиции или отдохнуть на скамье в сквере — важный повседневный ритуал.

Ранее сообщалось, что на Адмиралтейской слободе в Казани отреставрируют деревянное здание первой половины XX века. Фасад дома, построенного в традиционном татарском стиле, приведут в порядок.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В восьми регионах России зафиксированы случаи заражения паразитами после купания

Речь идет о церкариях, которые проникают под кожу и вызывают у человека сильный зуд.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
«Татнефть» поставит в Кировскую область дополнительно 700 тонн бензина

Благодаря помощи Татарстана заправки смогут работать несколько дней.

ГУ МВД России по Татарстану
Полиция вычислила нижнекамца, снявшего последствия атаки дронов

Мужчина удалил публикацию после негативных комментариев, но отвечать всё равно придётся.

соцсети
Полиция начала проверку после нападений на продавцов в казанском посёлке Юдино

Неизвестные зашли в три магазина подряд, в цветочном пострадала женщина.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Мачеха погибшего участника СВО в Татарстане добилась выплат через суд

После смерти бойца выплаты назначили только бывшей жене погибшего.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов

В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.