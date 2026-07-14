Последние несколько лет мероприятия на площадке не проводили из-за ее плачевного состояния.

Автор фото: kzn.ru

В столице республики завершили ремонт летней сцены Дома-музея В.И. Ленина. В сквере у здания также обновили 16 скамеек, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Рабочие восстановили площадку размерами 5,5 х 3,5 х 2,5 метра — убрали старую краску, отшкурили поверхность, заменили старые доски и укрепили хлипкие конструкции. Стены и потолок эстрады покрыли специальным антисептиком, а пол — износостойкой краской.

Последние несколько лет мероприятия на площадке не проводили из-за ее плачевного состояния. Обновить сцену удалось благодаря поддержке застройщика ЖК «Заря». Как отметил заведующий домом-музеем Марк Шишкин, для многих местных жителей пройтись по экспозиции или отдохнуть на скамье в сквере — важный повседневный ритуал.

Ранее сообщалось, что на Адмиралтейской слободе в Казани отреставрируют деревянное здание первой половины XX века. Фасад дома, построенного в традиционном татарском стиле, приведут в порядок.

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