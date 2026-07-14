В жилых массивах Казани отремонтировали 21 дорогу
Асфальт продолжают укладывать еще на 18 участках города.
В нескольких районах столицы республики провели ремонт дорог, работы уже завершены на 21 участке. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Новый асфальт появился в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах в жилых массивах Северный и Грабарский, на улице Гипсовая в Кировском районе, в жилых массивах Константиновка и Дербышки Советского района, а также в жилых массивах Отары, Старые Горки и Аметьево.
Всего до конца года в Татарстане планируют обновить 85 дорог длиной около 40 километров. Работы пройдут в 30 поселках, в частности, в Северном, Залесном, Мирном, Новой Сосновке и других. Асфальт на данный момент продолжают укладывать еще на 18 участках.
Ранее сообщалось, что на трассе М-7 «Волга» отремонтировали мост через реку Тойму. Его протяженность составила 72,3 метра. Там оборудовали сети газоснабжения, водоотвод и очистные сооружения.
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