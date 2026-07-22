Городская среда
22 июля 10:38
Автор материала:
Не указано
Дилия Мингазова

Журналист

Инженеры признали большую часть Мергасовского дома аварийной в Казани

Власти планируют воссоздать здание.

Инженеры признали большую часть Мергасовского дома аварийной в Казани

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани решено провести на Мергасовском доме противоаварийные работы, а затем воссоздать здание. Об этом на брифинге сообщил председатель Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

По словам Гущина, Мергасовский дом стал острым вопросом последнего полугодия. Теперь в ОКН оказались готовы рассказать, в чем они продвинулись.

- Мы завершили обследование объекта - квалифицированные инженеры дали данные. Они больше технические, но они покажут всю обстановку, - отметил Гущин.

Глава ОКН зачитал отрывки из оценки технического состояния дома: в здании есть трещина, механические повреждения, выпадение камней, несущая способность состояния фундамента не обеспечивается, техническое состояние признано аварийным. Кроме того, аварийным признано состояние крипичных стен, перекрытия и крыши. В «недопустимом» по ГОСТу состоянии находятся лестницы, а отмостки и вовсе отсутствуют.

Оценили и влияние здания на окружающую застройку при возникновении аварийных ситуаций - возможно обрушение как фрагментов стен, так и конструкции в целом. Они могут упасть на ближайшее здание на Кави Наджми, 22/24, здание на Дзержинского, 16, проезжую часть по Кави Наджми/Дзержинского.

- Инженеры советуют разборку аварийного здания. Выборочный демонтаж без полной разборки невозможен, поскольку стены разделены и трещиной на отдельные блоки, не имеющие связи между собой. Сохранение каких-либо несущих конструкций без риска прогрессирующего обрушения всего здания исключено, - рассказал Гущин.

Комитет будет выходить на противоаварийные работы с последующим воссозданием. Однако, как добавил спикер, когда начнутся работы, пока сказать не могут. Нужно провести государственную экспертизу - как здание будет приспособлено под современные нужды. Также Госжилфонд республики будет просить делать новый пакет документов с архитектурными решениями и пакетом противоаварийных работы. Перед работами обязаны провести государственную итоговую экспертизу.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Управление Россельхознадзора по РТ
Фермер в Татарстане при строительстве пруда свалил грунт на соседний участок

Собственник сельхозземли пожаловался.

Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»
Очереди на казанские заправки бьют рекорды

Из-за дефицита топлива водителям приходится проводить на АЗС несколько часов.

Mash
Расстрелявший людей в казанской гимназии Ильназ Галявиев женился в колонии

Брак был зарегистрирован в ИК-6 в Соль-Илецке.

соцсети
Отец и 11-летний сын сорвались на Эльбрусе после обрыва троса

Ребёнок погиб, мужчина ждёт спасателей с переломанными ногами на высоте 4500 метров.

пресс-служба Авито
В Татарстане на продажу выставили три необычные модели кабриолета

У жителей есть возможность приобрести MG MGA 1962 года, MINI Cooper Cabrio и Ford Mustang.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Топ застройщиков Казани: честный рейтинг

Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.