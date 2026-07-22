Инженеры признали большую часть Мергасовского дома аварийной в Казани
Власти планируют воссоздать здание.
В Казани решено провести на Мергасовском доме противоаварийные работы, а затем воссоздать здание. Об этом на брифинге сообщил председатель Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.
По словам Гущина, Мергасовский дом стал острым вопросом последнего полугодия. Теперь в ОКН оказались готовы рассказать, в чем они продвинулись.
- Мы завершили обследование объекта - квалифицированные инженеры дали данные. Они больше технические, но они покажут всю обстановку, - отметил Гущин.
Глава ОКН зачитал отрывки из оценки технического состояния дома: в здании есть трещина, механические повреждения, выпадение камней, несущая способность состояния фундамента не обеспечивается, техническое состояние признано аварийным. Кроме того, аварийным признано состояние крипичных стен, перекрытия и крыши. В «недопустимом» по ГОСТу состоянии находятся лестницы, а отмостки и вовсе отсутствуют.
Оценили и влияние здания на окружающую застройку при возникновении аварийных ситуаций - возможно обрушение как фрагментов стен, так и конструкции в целом. Они могут упасть на ближайшее здание на Кави Наджми, 22/24, здание на Дзержинского, 16, проезжую часть по Кави Наджми/Дзержинского.
- Инженеры советуют разборку аварийного здания. Выборочный демонтаж без полной разборки невозможен, поскольку стены разделены и трещиной на отдельные блоки, не имеющие связи между собой. Сохранение каких-либо несущих конструкций без риска прогрессирующего обрушения всего здания исключено, - рассказал Гущин.
Комитет будет выходить на противоаварийные работы с последующим воссозданием. Однако, как добавил спикер, когда начнутся работы, пока сказать не могут. Нужно провести государственную экспертизу - как здание будет приспособлено под современные нужды. Также Госжилфонд республики будет просить делать новый пакет документов с архитектурными решениями и пакетом противоаварийных работы. Перед работами обязаны провести государственную итоговую экспертизу.
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