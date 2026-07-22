Городская среда
22 июля 21:31
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«Вечерняя Казань»

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Татарстанские мозаики так и не станут объектами культурного наследия

Комитет по охране ОКН считает панно неотделимой частью здания, которое нельзя признать объектом отдельно, и федеральный совет поддержал это мнение.

Татарстанские мозаики так и не станут объектами культурного наследия

Автор фото: комитет РТ по охране ОКН

Семь мозаик республики не смогут признать объектами культурного наследия, поскольку они являются частями зданий. Речь идет в том числе о мозаике на здании пожарной части на улице Кожевенной, диптихе в гостинице «Татарстан», панно во Дворце культуры химиков, сграффито гостиницы «Волга», панно «Энергия» в Набережных Челнах, а также остановочном павильоне в Кояшлы. Об этом сообщает пресс-служба Комитета Татарстана по охране ОКН.

Комитет неоднократно выражал мнение, что нельзя признать перечисленные мозаики объектами культурного наследия, так как они являются частью строения. Эту позицию поддержал Федеральный научно-методический совет под председательством академика Андрея Баталова, доктора искусствоведения, профессора, академика Российской академии художеств, заслуженного деятеля искусств России.

Решение обусловлено тем, что признание части здания объектом культурного наследия повлечет на собой ряд запретов и создаст риск судебных исков от владельцев.

«Комитет предложил создать в Татарстане специальный реестр произведений декоративно-монументального искусства с внесением данных в Правила землепользования и застройки. Это обеспечит государственную охрану мозаик без избыточных обременений для собственников зданий», — выдвинули идею в организации.

С ноября прошлого года комитет рассмотрел 12 мозаик на предмет возможного признания их объектами культурного наследия. Положительное решение вынесли только в отношении пяти. В их числе — монумент Владимиру Ленину в парке имени Карима Тинчурина.

Напомним, что на эту ситуацию остро отреагировали в Татарстанском отделении общества охраны памятников. Там действия комитета назвали «губительным» решением и «культурной катастрофой».

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