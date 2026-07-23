В казанском «Салават Купере» почти достроили новый спортивный комплекс
Специалисты завершили основные строительно-монтажные работы на объекте и занялись финальной отделкой.
В жилом массиве «Салават Купере» на 90 процентов закончено строительство нового спортивного комплекса «ФИЗРА» в районе дома № 22/15 по улице Зилантовская. Там уже завершены основные работы — специалисты принялись за декоративную отделку, монтаж сантехники, обустройство техпомещений и пусконаладку инженерных систем. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
В будущем комплексе уже появились спортивные конструкции и площадки для тренировок. В здании уже подключен водопровод, установлены стеклянные перегородки и уложен пол, например, на универсальной площадке посетители увидят паркет. На футбольном поле положили искусственное покрытие, а площадки для падела полностью готовы к приему посетителей.
Вокруг комплекса проводятся работы по озеленению, установке дорожных знаков и монтаж декора. Для клиентов будет предоставлено 108 парковочных мест. Вместе со спортивными зонами в центре предусмотрены восемь раздевалок, медкабинеты, помещения для персонала и кафе.
Комплекс строят с осени 2024 года. Там жители массива и другие казанцы смогут заниматься йогой, фитнесом, танцами, волейболом, баскетболом и не только.
Напомним, что новый центр состоит из двух этажей и по площади занимает 4,2 тысячи квадратных метров. Он возводится на принципах государственно-частного партнерства.
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