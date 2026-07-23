Половина из них находятся в селах.

Автор фото: kzn.ru

Почтовые отделения Почты России отремонтируют в Татарстане. В списке не менее 125 зданий, из которых 115 расположены в селах. Республика выделит средства на ремонт или установку отделений примерно в ста населенных пунктов.

За четыре года Почта обновила 88 сельских отделений в Татарстане. В прошлом году их было 30, при чем половина — за счет средств республики.

Сейчас в регионе работают 1 112 отделений Почты России. Из них 830 находятся в селах, есть и 29 передвижных отделений, которые приезжают в населенные пункты, где нет офисов, сообщили в пресс-службе УФПС «Татарстан почтасы» АО «Почта России».

Ранее сообщалось, что для снижения долга «Почта России» может получить дополнительные средства. Обсуждается вопрос реструктуризации долга «Почты России», который по итогам 2025 года по МСФО превысил 126 миллиардов рублей.

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