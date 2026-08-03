В Казани снова перекроют улицу Шишкина на два месяца
Ограничения обусловлены возведением нового жилого комплекса.
В столице республики с 10 августа до 15 октября закроют движение по улице Шишкина в районе домов № 24В и 24Б по Оренбургскому тракту. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Перекрытия связаны со строительством нового жилого комплекса, добавили в мэрии города. На этом участке уже вводились ограничения ранее по той же причине.
Ранее сообщалось, что в Казани на время перекроют движение транспорта на участке Сибирского тракта. Здесь пройдут работы по прокладке трассы газопровода. Ограничения будут действовать 12 по 29 сентября. В районе здания № 48 у корпуса 2 частично перекроют парковку.
Напомним, что на три месяца также будет закрыта улица Затонская. Движение ограничат и для транспорта, и для пешеходов. Меры введут с 5 августа по 31 октября.
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